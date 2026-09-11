La Corsa dei 5 Laghi: Firme d'autore nella prova classica, grande successo per l'inedita XL

Il traguardo è vicino: nel 2027 la Corsa dei 5 Laghi di Ivrea celebrerà la cinquantesima edizione. Domenica 6 settembre intanto l'evento piemontese organizzato fal GS AVIS di Ivrea ha fatto le prove generali con una quarantanovesima edizione all'altezza della propria fama di partecipatissimo appuntamento sportivo (ma non solo) di fine estate all'insegna dell'attaccamento alle proprie radici ma anche apertura alle novità. Alla classica 5 Laghi da ventiquattro chilometri e mezzo per 440 metri di dislivello e alla sua più filante sorella minore 2 Laghi (dieci chilometri e mezzo, 120 metri D+, giunta alla nona edizione) si è aggiunta quest'anno la 5 Laghi XL da ben 47 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo che ha decisamente alzato l'asticella dell'evento.