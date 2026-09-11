La Corsa dei 5 Laghi: Firme d'autore nella prova classica, grande successo per l'inedita XL
Martin Dematteis e Valeria Straneo nobilitano l'albo d'oro dell'evento di Ivreadi Stefano Gatti
© Corsa 5 Laghi Ufficio Stampa
Il traguardo è vicino: nel 2027 la Corsa dei 5 Laghi di Ivrea celebrerà la cinquantesima edizione. Domenica 6 settembre intanto l'evento piemontese organizzato fal GS AVIS di Ivrea ha fatto le prove generali con una quarantanovesima edizione all'altezza della propria fama di partecipatissimo appuntamento sportivo (ma non solo) di fine estate all'insegna dell'attaccamento alle proprie radici ma anche apertura alle novità. Alla classica 5 Laghi da ventiquattro chilometri e mezzo per 440 metri di dislivello e alla sua più filante sorella minore 2 Laghi (dieci chilometri e mezzo, 120 metri D+, giunta alla nona edizione) si è aggiunta quest'anno la 5 Laghi XL da ben 47 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo che ha decisamente alzato l'asticella dell'evento.
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"Siamo orgogliosi del grande successo ottenuto dalla prima edizione della nuova versione XL con quasi duecento partecipanti che hanno potuto ammirare 'dall'alto' l'anfiteatro morenico di Ivrea. Abbiamo registrato inoltre un notevole incremento di atleti provenienti dall'estero (più di cinquanta da otto diverse nazioni) e da fuori Piemonte: quasi un terzo del totale, con quarantasette province rappresentate). Ringraziamo i nostri sponsor e il prezioso supporto del Gruppo Sportivo AVIS Ivrea, AIDO, AVIS Ivrea e gli oltre centocinquanta volontari che hanno reso possibile l successo della nostra manifestazione". (Cristiano Baro - Responsabile della Logistica del Comitato Organizzatore)
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5 LAGHI
Ad imporsi in gara uomini nella prova più classica della locandina è stato - noblesse oblige - il portacolori di Podistica Valle Varaita Martin Dematteis. L'ex azzurro di corsa in montagna ha chiuso la missione vittoria sul traguardo di Piazza Ottinetti nel tempo finale di un'ora, 34 minuti e 43 secondi, prevalendo di un minuto su Niccolò Biazzetti (Atletica Canavesana). A sigillare il podio è stato Damiano Valerio di Equilibra Running Team.
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Anche tra le donne classe ed esperienza sul gradino più alto del podio grazie a Valeria Straneo (Azalai ASD). L'ex maratoneta azzurra ha fatto la differenza sulle rivali con il tempo di un'ora, 50 minuti e 25 secondi, raggiungendo la top ten della classifica assoluta (decima) con un vantaggio di quasi cinque minuti su Elisa Viora (Torino Road Runners). Gradino finale del podio per Evi Garbolino dell'Atletica Sandro Calvesi.
© Atletica Pont Donnas
2 LAGHI
Nella veloce ed intensa prova entry level Diego Yon di Atletica Pont Donnas ha chiuso l'anello trentanove minuti e 12 secondi dopo il segnale di partenza, precedendo il compagno di squadra Niccolò Giovanetto che ha completato la doppietta della formazione valdostana. Come nella 5 Laghi maschile, terzo gradino finale dle podio per Equilibra Running Team con Luca Jannuzzo.
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In gara donne successo davanti al suo pubblico Sara Borello di Atletica Canavesana con il tempo di 46 minuti e 55 secondi (ventesima casella della classifica assoluta), per un vantaggio vicino ai tre minuti su Federica Pagliassotto (Runner Team 99). Gradino basso del podio per Ana Capustin di ASD Giannonerunning Circuit.
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5 LAGHI XL
La prima edizione della nuova gara lunga del programma ha visto l'affermazione di Alessandro Macellaro. Il portacolori di Podistica Torino si è imposto al termine di una cavalcata vincente da quattro ore, sette minuti e 45 secondi. Con lui sul podio di Ivrea Alessandro Salvati di ASD Climb Runners e il runner libero Leonardo Brogi.
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A spuntarla in campo femminile è stata Chiara Boggio che ha chiuso la sua prova in cinque ore, 11 minuti e 22 secondi (quattordicesima dalla classifica M/F). Per la portacolori di Durbano GAS Energy Rivarolo 77 gradino più alto di un podio completato in quest'ordine dalla runner indipendente Alice Andreone e da Alessandra Joly dell'Atletica Cogne Aosta.