Valle Camonica Vertical 750 by Night: appuntamento al buio per chiudere l'estate in bellezza

Ad imporsi nella scorsa edizione sono stati un anno fa Andrea Elia di La Recastello Radici Group e Benedetta Broggi di Sport Project VCO, abbassando entrambi il record sulla distanza: ventisei minuti esatti per lui, 31 minuti e 43 secondi per lei. Nell'albo d'oro di Valle Camonica Vertical Elia e Broggi sono stati preceduti da alcuni dei più quotati verticalisti italiani: solo per restare agli anni più recenti (quelli della prova by night post-covid) Andrea Prandi e Vivien Bonzi (2024), Marcello Ugazio e Sara Bottarelli (2023).