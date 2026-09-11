Valle Camonica Vertical 750 by Night: appuntamento al buio per chiudere l'estate in bellezza
Campo base a Malegno per il classico by night di fine estate sulle Prealpi della provincia di Bresciadi Stefano Gatti
© Valle Camonica Vertical Ufficio Stampa
L’unica Vertical notturna della Lombardia
C’è grande attesa per la settima edizione di Vallecamonica Vertical, prova di corsa in natura in programma nella serata di sabato 19 settembre a Malegno, in provincia di Brescia. Organizzata da ASD Atletica Cima, l'impegnativa prova only-up prevede un tracciato di circa quattro chilometri con 750 metri di dislivello di sola salita appunto destinato ai verticalisti più preparati. La partenza è fissata a Malegno (a circa trecento metri di quota). La linea del traguardo è posta a 1050 metri slm, sulla sommità del Colle dell’Oca (Monte Guna). Elemento caratteristico della manifestazione bresciana di fine estate è la modalità by night. Gli atleti scatteranno contemporaneamente (mass start) alle ore 20.00 e dovranno affrontare l’intero percorso con la luce frontale obbligatoria. L’edizione 2026 è inoltre inserita tra le prove valide per l’assegnazione di Valle dei Segni Mountain Cup, il circuito di corsa in montagna della Valle Camonica.
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Alla presentazione nella sede istituzionale della sala stampa di Regione Lombardia sono intervenuti l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi.
Federica Picchi: straordinaria vetrina per le Prealpi lombarde
“L’edizione 2026 di Vallecamonica Vertical conferma la crescita della manifestazione, con trecento partecipanti e un bilancio di oltre milleottocento atleti nelle sei edizioni precedenti. Numeri che testimoniano una capacità attrattiva che si spinge ormai ben oltre i confini locali. Il percorso only-up da Malegno al Monte Guna rappresenta inoltre una straordinaria vetrina per le Prealpi lombarde e per il turismo sportivo. Questa manifestazione è però prima di tutto espressione di una comunità che sa fare squadra, con più di ottanta volontari e oltre cento persone coinvolte nell’organizzazione”.
Paolo Franco: Vallecamonica Vertical 2026 mantiene vivi i nostri sentieri
“Regione Lombardia è al fianco di chi organizza manifestazioni come questa, perché non significano soltanto promozione turistica, ma anche salute, prevenzione e aggregazione. Vallecamonica Vertical è una gara da quattro chilometri che racchiude in realtà il lavoro di un intero anno. Tempo in cui si educano le diverse generazioni all’amore per la montagna e per lo sport. Chi si allena lungo questi percorsi contribuisce inoltre a mantenere vivi e presidiati i nostri sentieri. Garantendo una presenza costante che aiuta anche a individuarne direttamente eventuali necessità”.
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Ad imporsi nella scorsa edizione sono stati un anno fa Andrea Elia di La Recastello Radici Group e Benedetta Broggi di Sport Project VCO, abbassando entrambi il record sulla distanza: ventisei minuti esatti per lui, 31 minuti e 43 secondi per lei. Nell'albo d'oro di Valle Camonica Vertical Elia e Broggi sono stati preceduti da alcuni dei più quotati verticalisti italiani: solo per restare agli anni più recenti (quelli della prova by night post-covid) Andrea Prandi e Vivien Bonzi (2024), Marcello Ugazio e Sara Bottarelli (2023).
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IL PROGRAMMA DI SABATO 19 SETTEMBRE
Ore 16:30: Apertura centrale idroelettrica Enel di Malegno e possibilità di visita guidata
Ore 17:00: Apertura Villaggio Gara e ritiro pettorali e pacchi gara presso la palestra comunale di Malegno
Ore 17:45: Partenza Baby Vertical
Ore 18:30: Partenza marcia non competitiva
Ore 19:30: Ritrovo atleti in palestra per presentazione top runner e corteo verso la partenza
Ore 20:00. Partenza Gara competitiva. Rientro autonomo da percorso gara
Ore 22:00. Apertura Casonsel party
Ore 23:00: Premiazioni
A seguire: DJ Set