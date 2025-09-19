Puppi: "Alla CCC ho prodotto un'eccellenza, ora punto a fare bene ai Mondiali"

PUPPI: Più che la portata della vittoria a livello generale mi rimane la grande soddisfazione personale, in quanto il modo in cui un successo di questo tipo impatta su dinamiche più grandi o sul corso degli eventi è difficile da valutare. Oltretutto io mi sono dovuto subito concentrare sulla preparazione dei Mondiali e su un nuovo obiettivo. Quindi alla vittoria nella CCC non ho pensato più di tanto. A livello personale però mi sono rimaste due cose. La prima è la sensazione di aver prodotto un’eccellenza, nel senso di una performance che non posso definire perfetta (perché per me la perfezione non esiste) ma in ogni caso una performance nella quale sono riuscito a far confluire tutte le abilità, le competenze e le caratteristiche che avevo allenato, mettere in pratica quello che ero veramente preparato a fare, tirare fuori il meglio di me stesso quel giorno e quindi vincere la gara. In secondo luogo, mi è rimasta la condivisione con la mia crew, con tutte le persone che mi spingono e mi sostengono nella quotidianità e soprattutto con quelle che erano lì con me: i miei amici, la mia compagna e il mio allenatore. Tutti coloro insomma che hanno avuto una parte in quella giornata e prima ancora nella preparazione.