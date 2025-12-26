Logo SportMediaset

Barcellona, Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per decidere"

26 Dic 2025 - 23:44

 "C’è ancora tempo per decidere. Non sento alcuna pressione e al momento non so nemmeno quale strada prendere". Dopo mesi di voci, ipotesi e speculazioni, Robert Lewandwski, che a 37 anni lascerà il Barcellona a parametro zero se non rinnoverà entro fine stagione il suo contratto da 20 milioni di euro netti l'anno, parla del proprio futuro senza frasi criptiche in un’intervista al giornalista polacco Bogdan Rymanowski sul suo canale YouTube: "Non parlo con l’allenatore di possibili interessi di altri club. Né si tratta di ridurre il mio stipendio della metà. - ha spiegato l'attaccante che molti tifosi rossoneri sognano di vedere a settembre con la maglia del Milan in una sorta di operazione Modric bis - La decisione dipenderà da ciò che vorrà il club e da ciò che io riterrò migliore e dipenderà dal piano sportivo che la società avrà in mente e dal ruolo che potrò avere sotto la guida di Hansi Flick".

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

23:44
Barcellona, Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per decidere"
22:23
Man City, Guardiola: "Nuovi acquisti? Tutto può succedere..."
21:16
Fiorentina, Richardson fuori dai convocati "per scelta tecnica"
20:29
Mbeumo e Diallo in Coppa d'Africa, ma Zirkzee va in panchina lo stesso: la Roma sorride
20:00
Gino Infantino torna in patria: fatta con l'Argentinos Juniors