HOKA UTMB Mont-Blanc: Grande Italia con Puppi e Minoggio, Dauwalter regina senza corona

Fuori combattimento la favoritissima della vigilia, ad aggiudicarsi la vittoria è stata la neozelandese Ruth Croft, prima rappresentante del suo Paese sul gradino più alto del podio con il tempo finale di ventidue ore, 56 minuti e 23 secondi che le ha permesso di prevalere per 32 minuti e 25 secondi sulla beniamina di casa Camille Bruyas, mentre la tedesca Katharina Hartmuth ha chiuso terza “sfuorando” di 16 minuti e 39 secondi le ventiquattro ore di gara. Croft diventa la prima donna capace di vincere le tre UTMB World Series, essendo salita sul gradino più alto del podio della CCC nel 2015 e dell'OCC nel 2018 e nel 2019. Solo il franese Xavier Thévenard era riuscito fino ad ora a realizzare questa impresa. Croft interrompe così un dominio USA che durava da ben cinque edizioni (tre vittorie per Dauwalter, due per Katie Schide). L'utima vittoria non-USA prima di quest'anno risaliva al 2018, quando ad imporsi era stata la nostra Francesca Canepa.