HOKA UTMB Mont-Blanc: Grande Italia con Puppi e Minoggio, Dauwalter regina senza corona

La ventiduesima edizione del Sommet Mondiale du Trail dominata dai trailrunners anglosassoni ma i "nostri" regalano emozioni forti
È una storia di uomini (e di donne) ancora prima che di campioni e “semplice” performance sportiva quella di HOKA Ultra Trail du Mont-Blanc 2025. Una storia, tante storie: molto diverse tra di loro ma al tempo stesso inevitabilmente e virtuosamente simili. Sono quelle raccontate dalla ventiduesima edizione della... settimana santa del trailrunning, evento che fa campo base a Chamonix-Mont-Blanc e - con la sua prova clou che compie il giro ad anello intorno al massiccio della massima elevazione alpina - è stato nobilitato dalla presenza (non necessariamente vincente) di un buon numero di atleti élite in arrivo in Francia dall’intero pianeta. Da Jim Walmsley a Courney Dauwalter, da Tom Evans a Ruth Croft. Senza dimemticare (anzi, perché ci hanno fatto sognare) Francesco Puppi e Cristian Minoggio. Iniziamo proprio dai nostri.
Il trentatreenne Puppi ha riscritto la storia vincendo con il tempo di dieci ore, sei minuti e due secondi la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) sula distanza dei cento chilometri (5800 metri D+), coronando una stagione straordinaria per l’atleta comasco del team HOKA (in gara ha utilizzato le Tecton X3) che lo aveva in precedenza vincitore della 100KM delle Canyons Endurance Runs by UTMB e - sulla distanza dei 50KM - alla LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB di fine giugno e – prima ancora - al Chianti Ultra Trail by UTMB e alla Transgrancanaria Marathon. Puppi è il primo italiano ad aggiudicarsi questa prova.
“Sono davvero felice di questa vittoria. Restare concentrato mi ha dato un grande vantaggio mentale, soprattutto dopo aver preso l’iniziativa a Champex. Le condizioni meteo fino a Chamonix hanno reso la corsa impegnativa fino all’ultimo, ma sono riuscito a godermi l’ultima discesa e la vittoria. È un giorno speciale per me, e sono orgoglioso del percorso e delle persone che mi hanno portato fin qui”. (Francesco Puppi)
Non ha vinto ma ha emozionato il solidissimo Cristian Minoggio. Esperienza da vendere come Puppi, il portacolori piemontese del team Kailas ha dato del filo da torcere al “mostro sacro” USA Jim Walmsley (Team HOKA International) che due anni fa aveva coronato il suo sogno di vincere la prova regina dell’evento UTMB.
Minoggio ha reso la vita difficile a Jim nella OCC (Orsières-Champex-Chamonx) da 61 chilometri e 3400 metri di dislivello positivo, la terza prova (per distanza) delle nove totali che compongono l’evento stesso. Walmsley ha vinto con un tempo di soli 35 secondi superiore alle cinque ore, prevalendo per soli venti secondi sullo straordinario “Minox”! Sul terzo gradino del podio è salito il polacco Andrzej Witek (ASICS International).
In campo femminile Joyline Chepngeno ha ugualmente scritto una pagina di storia, diventando la prima atleta del suo Paese a vincere una finale di UTMB World Series. Dopo una battaglia serrata con la forte cinese Miao Yao (campionessa in carica), la keniana Chepngeno ha chiuso la missione vittoria raggiungendo Chamonix con il tempo finale di cinque ore, 34 minuti e tre secondi, con un vantaggio di poco superiore al minuto sulla diretta rivale, mentre l’esperta toprunner elvetica Judith Wyder ha sigillato il podio. Vincitrice poco meno di un mese fa della sua seconda Sierre-Zinal consecutiva (nel 2023 aveva fatto sensazione vincendo da perfetta sconosciuta), per tornare alla nostra premessa iniziale, Chepngeno ha strappato applausi non solo per la sua prova di forza sul campo, ma anche per aver incoraggiato lungo il percorso della prova clou da 172 chilometri e 9600 metri D+ (l’Ultra Trail du Mont-Blanc propriamente detto) la statunitense Courtney Dauwalter che stava in quel momento attraversando la sua “pain cave”.
Vincitrice a fine giugno della LUT 120K ma alle prese appunto con una pessima (e rarissima) giornata nera, la quarantenne campionessa di Hopkins (Minnesota) puntava al poker dopo le tre vittorie nel 2019, 2021 e 2023, ma la “maledizione” degli anni pari ha colpito ancora una volta. Ciò che più conta, e che ha aumenta esponenzialmente l’ammirazione nei suoi confronti, Courtney ha stretto i denti e ha scelto di non arrendersi, scalando fino alla decima posizione finale al traguardo.
Una scelta di sportività e passione che (senza voler far torto a nessuno) la distingue da tutti i suoi colleghi e colleghi top che - in casi come il suo a UTMB 2025 - scelgono di abbandonare, evitando così di “sporcare” il loro curriculum con una performance al di sotto del loro livello abituale.
Fuori combattimento la favoritissima della vigilia, ad aggiudicarsi la vittoria è stata la neozelandese Ruth Croft, prima rappresentante del suo Paese sul gradino più alto del podio con il tempo finale di ventidue ore, 56 minuti e 23 secondi che le ha permesso di prevalere per 32 minuti e 25 secondi sulla beniamina di casa Camille Bruyas, mentre la tedesca Katharina Hartmuth ha chiuso terza “sfuorando” di 16 minuti e 39 secondi le ventiquattro ore di gara. Croft diventa la prima donna capace di vincere le tre UTMB World Series, essendo salita sul gradino più alto del podio della CCC nel 2015 e dell'OCC nel 2018 e nel 2019. Solo il franese Xavier Thévenard era riuscito fino ad ora a realizzare questa impresa. Croft interrompe così un dominio USA che durava da ben cinque edizioni (tre vittorie per Dauwalter, due per Katie Schide). L'utima vittoria non-USA prima di quest'anno risaliva al 2018, quando ad imporsi era stata la nostra Francesca Canepa.
“Quando mi sono iscritta alla CCC nel 2015, dieci anni fa, non mi aspettavo di vivere un'avventura del genere. Entrare nella storia vincendo le tre finali del circuito non era il mio obiettivo di partenza, è stata la ciliegina sulla torta. Quest'anno sapevo che se volevo vincere dovevo partire veloce. Una volta calata la notte e arrivato il freddo, era solo una questione di sopravvivenza fino al mattino. All'alba sono riuscita a ripartire. Sono molto felice di questa vittoria”. (Ruth Croft)
Chiudiamo la nostra rassegna dei grandi protagonisti di un’edizione di UTMB caratterizzata dal maltempo (a differenza di quella 2024) e in conseguenza di diverse modifiche ai percorsi, con il vincitore della prova clou in campo maschile. Terzo nel 2022 e costretto a due ritiri consecutivi negli ultimi due anni, l'inglese Tom Evans questa volta ha centrato il bersaglio. Nella salita del Grand Col Ferret, Tom ha dato un’ accelerata decisiva, lasciandosi alle spalle i rivali, per poi gestire senza troppi affanni con un vantaggio costantemente in crescita, chiudendo l’anello in diciannove ore, 18 minuti e 56 secondi, finishing time che gli ha permesso di diventare il primo atleta britannico a vincere la prova. Terzo nel tre anni fa dietro a Kilian Jornet e a Mathieu Blanchard, l'ex militare inglese poteva già vantare la vittoria nella CCC dell'ormai lontano 2018.
“È stata una gara incredibile, credo che alla fine il tempo tipicamente british mi abbia aiutato… Neve, pioggia, un po' di caldo alla fine, abbiamo avuto un po' di tutto. È stata una giornata davvero spettacolare. Le montagne ti mettono alla prova con tutto ciò che hanno e alla fine vincono sempre loro”. (Tom Evans)
Regolare lungo l’intera prova, lo statunitense Ben Dhiman (vincitore quest’anno della LUT 120K) ha tagliato il traguardo con 32 minuti e 41 secondi di ritardo dal vincitore, mentre Josh Wade ha portato a quota due gli atleti britannici sul podio, chiudendo terzo con un tempo di cinque minuti e sei secondi superiore alle venti ore di gara, grazie ad una secondo parte di gara tutta in rimonta. Poca fortuna per tre protagonisti della prima parte di gara: hanno dovuto alzare bandiera bianca anzitempo l'intramontabile François D'Haene (quattro volte vincitore in passato) che ha lamentato un dolore all'anca destra durante la notte, l'altro britannico Jonathan Albon a due terzi della distanza e il francese Théo Detienne. Alla sua prima grande esperienza sulle 100 miglia. Il beniamino di casa è stato in testa per tutta la prima parte della gara ma è poi stato costretto a pagare dazio alla sua mancanza di esperienza appunto su queste distanze.
Da ricordare anche il buon risultato d'assieme dei "nostri" nella ETC (Experience Trail Courmayeur), unica prova del bouquet UTMB a svolgersi interamente in Italia e la più recente a farvi il suo ingresso. La prova entry level da quindici chilometri di sviluppo lineare e 1200 metri D+ (una vera e propria gara di corsa in montagna) con partenza e arrivo a Courmayeur che ha aperto la "settimana santa del trailrunning" ha visto infatti in gara uomini la presenza di tre atleti italiani nella top ten. Cesare Maestri ha chiuso secondo dietro allo spagnolo Alain Santamaria Blanco. Si è invece fermato solo ai piedi del podio Alberto Vender. Sesta casella della classifica per Gianluca Ghiano. Due le italiane nella top ten di gara-donne, vinta dalla toprunner rumena Madalina Florea: ottavo posto per Anna Hofer, decimo per Martina Cumerlato.
