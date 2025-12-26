Barcellona, Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per decidere"

"C’è ancora tempo per decidere. Non sento alcuna pressione e al momento non so nemmeno quale strada prendere". Dopo mesi di voci, ipotesi e speculazioni, Robert Lewandwski, che a 37 anni lascerà il Barcellona a parametro zero se non rinnoverà entro fine stagione il suo contratto da 20 milioni di euro netti l'anno, parla del proprio futuro senza frasi criptiche in un’intervista al giornalista polacco Bogdan Rymanowski sul suo canale YouTube: "Non parlo con l’allenatore di possibili interessi di altri club. Né si tratta di ridurre il mio stipendio della metà. - ha spiegato l'attaccante che molti tifosi rossoneri sognano di vedere a settembre con la maglia del Milan in una sorta di operazione Modric bis - La decisione dipenderà da ciò che vorrà il club e da ciò che io riterrò migliore e dipenderà dal piano sportivo che la società avrà in mente e dal ruolo che potrò avere sotto la guida di Hansi Flick".