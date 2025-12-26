Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

De Rossi ritrova a sorpresa Thorsby per la trasferta a Roma

26 Dic 2025 - 23:49

Allenamento di Santo Stefano con sorpresa per Daniele De Rossi che in vista della trasferta di lunedì a Roma contro i giallorossi ritrova Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese si era infortunato contro l'Atalanta quando durante una caduta aveva riportato la distrazione della muscolatura della spalla sinistra tanto da essere considerato tra gli indisponibili per la trasferta. Oggi però a sorpresa ha sostenuto l'intera seduta con il gruppo e dunque, considerando che la gara si giocherà lunedì, la possibilità che possa non solo essere tra i convocati ma anche pronto a scendere in campo aumentano moltissimo. Così come è ormai regolarmente rientrato Cuenca. Sicuri assenti invece oltre allo squalificato Leali e ad Onana impegnato in Coppa d'Africa anche Gronbaek, Siegrist, Cornet e Messias.

Ultimi video

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

01:30
Il Natale del Como

Il Natale del Como che sogna la qualificazione europea

01:36
Kean, ritorno al gol

La Fiorentina si aggrappa a Kean

01:23
Il Bologna fa "toc toc"

Il Bologna fa "toc toc" nel segno di Orsolini

01:51
Flop allo United

Zirkzee in cerca di rivincite

01:37
Gatti uomo mercato

Gatti uomo mercato: lo rivuole Allegri

01:36
Napoli, corsa al primato

Il Napoli riprende la corsa al primato

01:31
Riapre Milanello

Milan: torna Leao per riaprire la caccia all'Inter

01:33
Inter, piano per la fuga

Inter: piano per la fuga, ma occhio all'Atalanta

01:45
La Serie A non si ferma

La Serie A non si ferma: riparte la sfida scudetto

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

I più visti di Calcio

Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

Il 2025 di Chivu

Il 2025 di Chivu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:49
De Rossi ritrova a sorpresa Thorsby per la trasferta a Roma
23:23
Coppa d’Africa, Egitto agli ottavi col cucchiaio di Salah. Ma quante polemiche
22:24
Ok della giunta a transazione da 4,9 milioni col Palermo per lo stadio
21:22
Torino-Cagliari, superata quota 22mila spettatori
20:09
Maria Sole Ferrieri Caputi fa la storia: è la miglior arbitra del 2025 secondo l'IFFHS