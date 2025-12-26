De Rossi ritrova a sorpresa Thorsby per la trasferta a Roma

Allenamento di Santo Stefano con sorpresa per Daniele De Rossi che in vista della trasferta di lunedì a Roma contro i giallorossi ritrova Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese si era infortunato contro l'Atalanta quando durante una caduta aveva riportato la distrazione della muscolatura della spalla sinistra tanto da essere considerato tra gli indisponibili per la trasferta. Oggi però a sorpresa ha sostenuto l'intera seduta con il gruppo e dunque, considerando che la gara si giocherà lunedì, la possibilità che possa non solo essere tra i convocati ma anche pronto a scendere in campo aumentano moltissimo. Così come è ormai regolarmente rientrato Cuenca. Sicuri assenti invece oltre allo squalificato Leali e ad Onana impegnato in Coppa d'Africa anche Gronbaek, Siegrist, Cornet e Messias.