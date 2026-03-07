Salomon Aero Glide 4 GRVL: correre oltre i confini

La tomaia presenta una costruzione senza cuciture, linguetta e collarino imbottiti, che insieme alla tecnologia sensiFIT e al nuovo sistema di allacciatura QuickLACE™ neo che permette di regolare i lacci al volo e con semplicità, garantiscono una calzata precisa e agile. La scarpa è inoltre dotata di un rinforzo protettivo per affrontare fango e detriti, abbinato a un supporto più avvolgente rispetto alla versione da strada, per una sensazione di maggiore sicurezza. La suola è caratterizzata da un battistrada contaGRIP ispirato alle bici gravel, progettato per offrire grip ottimale sia sull’asfalto sia sulla ghiaia, consentendo di passare da un terreno all’altro in modo naturale e senza interruzioni.