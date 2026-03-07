Salomon Aero Glide 4 GRVL: correre oltre i confini
La nuova proposta Gravel di Salomon unisce comfort, reattività e stabilità per correre su terreni misti, dalle strade urbane ai sentieri sterrati
© Salomon Ufficio Stampa
Con il lancio di Aero Glide 4 GRVL Salomon presenta un nuovo modo di interpretare la corsa, superando l’idea di percorsi definiti, linee d’arrivo e ritmi da seguire. Un invito ad abbracciare lo spirito gravel, entrando a far parte di una community globale e dinamica di runners accomunati dal desiderio di esplorare e vivere la corsa in modo libero.
La linea Gravel di Salomon unisce l’ammortizzazione e la reattività tipiche delle calzature da road running a un grip ispirato agli pneumatici delle gravel bike, progettato per adattarsi a un’ampia varietà di superfici: dall’asfalto ai marciapiedi in cemento, dai sentieri erbosi ai tratti sabbiosi sul mare, fino alla ghiaia o ai percorsi sterrati. Una proposta adatta ai runners di città che in pochi chilometri possono raggiungere un parco o un’area verde e godersi un ambiente più naturale. Il gravel è un movimento, una mentalità, un’attitudine: non solo performance, ma piacere di condivisione, scoperta e tempo trascorso insieme.
© Salomon Ufficio Stampa
La nuova Aero Glide 4 GRVL si adatta a diverse tipologie di terreno grazie a un’intersuola al tempo stesso ammortizzata e reattiva, capace di coniugare comfort e prestazioni. La suola integra la tecnologia contaGRIP di Salomon per garantire aderenza e stabilità su superfici eterogenee, mantenendo al contempo un elevato livello di ammortizzazione e performance anche sull’asfalto. Una soluzione pensata per ridurre il rischio di scivolamento e favorire una corsa più fluida e naturale. Inoltre, la scarpa offre una calzata confortevole grazie alla tomaia senza cuciture, abbinata alla tecnologia sensiFIT e a un sistema di allacciatura tradizionale.
Aero Glide 4 GRVL: caratteristiche tecniche
La Aero Glide 4 GRVL garantisce un efficace assorbimento degli urti e una calzata confortevole grazie all’intersuola ad alto spessore (41 millimetri sul tallone, 33 millimetri sull’avampiede) realizzata con schiuma optiFOAM2, che un’elevata capacità di ammortizzazione unita a un ritorno di energia reattivo, classico dei modelli da road running. Con un peso di soli 275 grammi, il modello risulta particolarmente leggero, favorendo un utilizzo prolungato.
© Salomon Ufficio Stampa
La tomaia presenta una costruzione senza cuciture, linguetta e collarino imbottiti, che insieme alla tecnologia sensiFIT e al nuovo sistema di allacciatura QuickLACE™ neo che permette di regolare i lacci al volo e con semplicità, garantiscono una calzata precisa e agile. La scarpa è inoltre dotata di un rinforzo protettivo per affrontare fango e detriti, abbinato a un supporto più avvolgente rispetto alla versione da strada, per una sensazione di maggiore sicurezza. La suola è caratterizzata da un battistrada contaGRIP ispirato alle bici gravel, progettato per offrire grip ottimale sia sull’asfalto sia sulla ghiaia, consentendo di passare da un terreno all’altro in modo naturale e senza interruzioni.
Peso: 275 grammi uomo/235 grammi donna
Drop: 8 millimetri (41 mm-33 mm)
La nuova Salomon Aero Glide 4 GRVL è disponibile in store e online al prezzo di 160,00 euro.
