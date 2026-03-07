Biabiany shock su de Boer: "Presuntuoso, ecco perché fallì all'Inter"

A 37 anni, Jonathan Biabiany non ha ancora smesso di correre. L'ex "freccia" della Serie A, oggi protagonista in Spagna con la maglia dell'Antequera, è tornato a parlare della sua lunga carriera in Italia, riservando parole durissime per l'ex tecnico dell'Inter, Frank de Boer. "Non ho avuto problemi con nessuno in particolare", ha spiegato Biabiany in un'intervista a Calciomercato.com, "ma de Boer aveva un atteggiamento arrogante e presuntuoso". Secondo il francese, l'allenatore olandese faceva parte di quella schiera di tecnici che, forti del loro passato da calciatori, peccano di eccessivo autoritarismo: "Pensava ancora di comandare nello spogliatoio". Un ricordo amaro che fa da contraltare all'amore profondo per l'Inter, club che Biabiany ringrazia per averlo salvato dopo i seri problemi al cuore: "Mi ha tolto dalla strada e mi ha ridato il calcio".