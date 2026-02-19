Non sognarlo, corrilo! Campo dei Fiori Trail, dieci anni tutti di corsa
Cinque distanze trail competitive e un'avventura a due ruote per il classico appuntamento prealpinodi Stefano Gatti
È tutto pronto per la decima edizione del Campo dei Fiori Trail in programma sabato 7 e domenica 8 marzo al Lido di Gavirate, sulla punta occidentale del Lago di Varese. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni si è ritagliata un posto di rilievo nel calendario internazionale del trailrunning e che si è dimostrata capace di fondere la competizione con il turismo sportivo. Il popolo del trail running è certamente il cuore pulsante della manifestazione che vede oltre duemila atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero misurarsi sui sentieri del Parco Campo dei Fiori e della Comunità Montana del Piambello. A loro si aggiungono duecento appassionati di ciclismo che parteciperanno alla seconda edizione della All4Cycling Bike Trail Adventure.
Entriamo nel vivo della manifestazione: le prove competitive di trailrunning sono cinque e vedono il ritorno della 70 chilometri, lungo un tracciato che incontra le esigenze degli ultra trailrunners che ad inizio stagione sono sempre alla ricerca di gare a bassa quota di media e lunga distanza per allenare fiato e gambe in vista delle competizioni estive in alta montagna.
Andando con ordine, il Campo dei Fiori Trail 2026 vedrà al via trecento atleti per ognuna delle seguenti gare: Elmec 12 Km (500 metri D+), Vibram 38 Km (2100 metri D+), Novauto 50 Km (2500 metri D+) e ITAS 70 Km (3900 metri D+). Saranno invece ben ottocento gli atleti che parteciperanno alla I-EXE 28 Km (1200 metri D+), il tracciato più amato dai corridori per i suoi sentieri scorrevoli e i paesaggi mozzafiato. Le distanze maggiori "giocano" d'anticipo e sono in programma sabato 7 marzo, le due più corte si svolgeranno invece domenica 8 marzo.
Gli atleti si lanceranno nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori e della Comunità Montana del Piambello, esplorando uno dopo l’altro i tratti più suggestivi e impegnativi delle Prealpi Varesine: dal Sacro Monte di Varese alla Rasa, dal Monte Chiusarella a Martica, Valganna, Monte Monarco e Monte Minisfreddo, dal Poncione di Ganna a Boarezzo, Brinzio, Monte Tre Croci e Forte di Orino. Ogni salita e ogni discesa metterà alla prova anche i più allenati, trasformando ogni panorama in una sfida contro il cronometro.
Accanto alla corsa, domenica 8 marzo via alla seconda edizione della All4Cycling Bike Trail Adventure, un raduno ciclistico non competitivo su tre distanze (38, 45 er 70 chilometri) pensato per far vivere agli appassionati di gravel, e-bike e mountain bike l’emozione di esplorare il territorio tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore. I corridori potranno usufruire di una serie di servizi pensati per rendere l’esperienza più confortevole e completa: pacco gara con gadget tecnico, pettorale personalizzato con chip di cronometraggio, ristori lungo il percorso e all’arrivo, servizio navetta, deposito borse, docce, area massaggi e pasta party finale.
Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 1° marzo, salvo esaurimento anticipato dei pettorali. La partecipazione è consentita ad atleti liberi, senza obbligo di tesseramento federale, purché in possesso di certificato medico sportivo agonistico per sport di resistenza.
Campo dei Fiori Trail è organizzato dalla ASD Campo dei Fiori Outdoor con il contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Varese ed è promosso da CSAIn Lombardia (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) con il supporto tecnico di ASD Sport In Action, affiliata a CSAIn. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Gavirate, dal Parco Regionale Campo dei Fiori e dai Comuni di Comerio, Barasso, Luvinate, Varese, Valganna, Arcisate, Bisuschio e Brinzio; è sostenuto da ITAS Assicurazioni, Gruppo Novauto, I-EXE, Vibram, Elmec Informatica, All4Cycling, Birrificio Angelo Poretti, Gioiapura Gioielleria, Il Migio, Paramos, Pavis, Lo Scoiattolo, Ethicsport integratori sportivi, Noberasco, Sticker Mule, Campo dei Fiori Gin, Sport HG, Salumificio Colombo, Aquadro2, Acqua S.Bernardo e dal centro medico Humanitas Medical Care di Varese.
Non resta che allacciarsi le stringhe e correre ad allenarsi! Don’t dream… trail it!