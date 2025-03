Cinquanta sfumature di trail: Bonardi e Rennhack vicono la prova clou del Campo dei Fiori

Domenica 9 marzo la sfida più dura, la ITAS 50K (49 chilometri per 2800m D+), ha visto il trionfo di Manuel Bonardi (Topo Athletic Italia/Atletica Pidaggia 1528) che ha dominato la corsa vincendola con tempo di quattro ore, 30 minuti e 37 secondi. Vincitore su questa distanza nel 2022, il top runner dell'Isola d'Elba Matteo Anselmi (Sport Project VCO) ha tagliato il traguardo con un ritardo di sette minuti dal vincitore e a sua volta,seguito dalla leggendaria “Lince di Gavirate” Andrea Macchi, il "local hero" che, oltre per le sue strepitose performance, è amato da tutti per la sua innata gentilezza. Tra di loro, sul traguardo anche... l'intruso Riccardo Borgialli (New Balance/Sport Project VCO) che si è imposto nella Vibram 38K con il tempo finale di tre ore, sette minuti e 11 secondi. Terminate le loro fatiche, i magnifici quattro hanno festeggiato tra risate, abbracci e pacche sulle spalle l’ottimo risultato, ma anche la bella amicizia sportiva che li lega e che li vede spesso competere sulle montagne di tutta Europa. Andrea Macchi ha confessato che Bonardi e Anselmi erano imprendibili fin dai primi minuti. Li ha lasciati sgomitare e col “suo” passo, ha tagliato il traguardo insieme alle figlie che lo attendevano al Lido di Gavirate. A completare la top five della prova clou il brianzolo Stefano Redaelli (Pegarun ASD) e un altro atleta di casa (e coach di molti colleghi che vanno per la maggiore) come Stefano Ruzza del Team Vibram.