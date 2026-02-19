Serie A, gli arbitri della 26^ giornata: Juve-Como a Doveri, Chiffi per Atalanta-Napoli
Le designazioni della 26^ giornata: Piccinini per Milan-Parma, a Di Bello Roma-Cremonese
© Getty Images
Sono stati designati gli arbitri per la 26^ giornata di Serie A. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ad arbitrare la sfida tra Juventus e Como sarà Daniele Doveri, mentre Atalanta-Napoli è stata affidata a Chiffi. A Manganiello Lecce-Inter.
SASSUOLO-H. VERONA, venerdì 20 febbraio, ore 20.45
- Marinelli
- Yoshikawa-Biffi
- IV: Massa
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Giua
JUVENTUS-COMO, sabato 21 febbraio, ore 15.00
- Doveri
- Perrotti C. Rossi.
- IV: Feliciani
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Camplone
LECCE-INTER, ore 18.00
- Manganiello
- M. Rossi-Dei Giudici
- IV: Dionisi
- VAR: Paterna
- AVAR: Aureliano
CAGLIARI-LAZIO, ore 20.45
- Rapuano
- Costanzo-Fontani
- IV: Galipò
- VAR: Maggioni
- AVAR: Maresca
GENOA-TORINO, domenica 22 febbraio, ore 12.30
- Guida
- Ceccon-Bianchini
- IV: Sozza
- VAR: Maresca
- AVAR: Fourneau
ATALANTA-NAPOLI, ore 15.00
- Chiffi
- Cecconi-Moro
- IV: Zufferli
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Paolo
MILAN-PARMA, ore 18.00
- Piccinini
- Peretti-Colarossi
- IV: Ferrieri Caputi
- VAR: Camplone
- AVAR: Pairetto
ROMA-CREMONESE, ore 20.45
- Di Bello
- Bahri-Ceolin
- IV: Sacchi
- VAR: Nasca
- AVAR: Meraviglia
FIORENTINA-PISA, lunedì 23 febbraio, ore 18.30
- Mariani
- Bindoni-Tegoni
- IV: Fabbri
- VAR: Gariglio
- AVAR: Fourneau
BOLOGNA-UDINESE, ore 20.45
- Marcenaro
- L. Rossi-Laghezza
- IV: Massimi
- VAR: Marini
- AVAR: Sozza