LE DESIGNAZIONI

Serie A, gli arbitri della 26^ giornata: Juve-Como a Doveri, Chiffi per Atalanta-Napoli

Le designazioni della 26^ giornata: Piccinini per Milan-Parma, a Di Bello Roma-Cremonese 

19 Feb 2026 - 12:29
© Getty Images

© Getty Images

Sono stati designati gli arbitri per la 26^ giornata di Serie A. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ad arbitrare la sfida tra Juventus e Como sarà Daniele Doveri, mentre Atalanta-Napoli è stata affidata a Chiffi. A Manganiello Lecce-Inter. 

SASSUOLO-H. VERONA, venerdì 20 febbraio, ore 20.45

  • Marinelli
  • Yoshikawa-Biffi
  • IV: Massa
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Giua

JUVENTUS-COMO, sabato 21 febbraio, ore 15.00

  • Doveri
  • Perrotti C. Rossi.
  • IV: Feliciani
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Camplone

LECCE-INTER, ore 18.00

  • Manganiello
  • M. Rossi-Dei Giudici
  • IV: Dionisi
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Aureliano

CAGLIARI-LAZIO, ore 20.45

  • Rapuano
  • Costanzo-Fontani
  • IV: Galipò
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Maresca

GENOA-TORINO, domenica 22 febbraio, ore 12.30

  • Guida
  • Ceccon-Bianchini
  • IV: Sozza
  • VAR: Maresca
  • AVAR: Fourneau

ATALANTA-NAPOLI, ore 15.00

  • Chiffi
  • Cecconi-Moro
  • IV: Zufferli
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Di Paolo

MILAN-PARMA, ore 18.00

  • Piccinini
  • Peretti-Colarossi
  • IV: Ferrieri Caputi
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Pairetto

ROMA-CREMONESE, ore 20.45

  • Di Bello
  • Bahri-Ceolin
  • IV: Sacchi
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Meraviglia

FIORENTINA-PISA, lunedì 23 febbraio, ore 18.30

  • Mariani
  • Bindoni-Tegoni
  • IV: Fabbri
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Fourneau

BOLOGNA-UDINESE, ore 20.45

  • Marcenaro
  • L. Rossi-Laghezza
  • IV: Massimi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Sozza
serie a
arbitri
designazioni arbitrali
doveri

