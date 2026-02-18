Corsa senza fine: Brooks Running chiude il 2025 con una crescita globale record

Gli atleti professionisti Brooks hanno ottenuto performance di rilievo durante l’anno. Nel trail running - area di espansione per il brand - Anna Gibson ha chiuso al primo posto agli USATF Mountain Running Championships e Chris Myers si è classificato secondo alla Western States Endurance Run a giugno. Oria Liaci ha conquistato il bronzo ai World Mountain Running Championships 2025 nella Classic Mountain race, contribuendo anche al bronzo a squadre per la Svizzera. La nuovissima Brooks Cascadia Elite ha supportato dodici vittorie e trenta presenze sul podio durante la stagione trail 2025. Ai World Athletics Championships di settembre, Brooks ha sponsorizzato tutte e tre le maratonete statunitensi - Erika Kemp, Jess McClain e Susanna Sullivan - con Sullivan e McClain nella top ten, tutte con prodotto racing Brooks Hyperion Elite ai piedi.