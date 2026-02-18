Corsa senza fine: Brooks Running chiude il 2025 con una crescita globale record
Al successo del brand contribuiscono grandi campioni, modelli di successo e una nutrita serie di iniziative in favore della running community mondialedi Redazione
Mentre la pratica del running continua ad allargare la propria audience su base planetaria - sempre più trasversale per età, obiettivi e stile di vita - Brooks Running chiude il 2025 con un fatturato globale da record, pari a +16% su base annua, confermando un percorso di crescita che prosegue per il nono anno consecutivo. Le performance regionali restano infatti solide: +13% in Nord America (NA), +22% in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e +66% in Asia Pacific e America Latina (APLA). In quest’area, spicca la Cina (+245%), dove il risultato è sostenuto anche dal primato di Brooks come brand internazionale numero uno tra i finishers sub-3 ore alla Shanghai Marathon, una delle maratone più grandi della Cina. Nel loro complesso, i risultati contribuiscono a un CAGR del 14% su quasi venticinque anni, a conferma di un approccio costante e disciplinato all’innovazione performance per i runners, portato avanti dal 2001.
Il focus sul running ha permesso a Brooks di conquistare la posizione numero uno nel mercato delle scarpe da running performance presso il canale specializzato americano nell’ultimo quadrimestre. In Nord America il Brooks Run Club - il programma loyalty del brand - ha superato i due milioni di membri, raddoppiando anno su anno. A livello globale, la corsa ha continuato a crescere nel 2025. In Europa, il mercato running è aumentato del 14% in Francia e del 21% in Germania dove Brooks ha ottenuto il primato nel segmento. In generale Brooks ha overperformato, crescendo rispettivamente del 22% e del 28%. Su Strava, i due run club di Brooks superano 785mila membri: più di qualsiasi altro brand running sulla piattaforma. Nel 2025 i running club sono più che triplicati.
“Il running sta vivendo una crescita straordinaria in tutto il mondo: sempre più persone scelgono uno stile di vita attivo e in movimento come parte del proprio approccio alla salute e al benessere. Le opportunità che abbiamo davanti sono estremamente stimolanti. Dopo un 2025 da record, entriamo nel 2026 con energia e positività, grazie alle tante novità, innovazioni tecnologiche e alle iniziative in programma in tutto il mondo". (Dan Sheridan - CEO di Brooks Running)
Innovazione e nuovi prodotti alla base della crescita
Nel 2025 dieci modelli di scarpe Brooks hanno registrato una crescita di fatturato pari o superiore al 20% anno su anno. La famiglia Glycerin, con la nuova mescola DNA Tuned nell’intersuola, ha generato una crescita del fatturato del 33% e un aumento del 27% nel numero di paia vendute rispetto all’anno precedente, accelerando ulteriormente grazie a picco del +46% nel fatturato del Q4. Adrenaline GTS ha celebrato il suo 25esimo anniversario, contribuendo a una crescita come best-seller del brand. Brooks ha continuato ad accelerare il ritmo dell’innovazione introducendo la nuovissima Glycerin Flex, dotata di un’intersuola articolata e strategicamente segmentata, una prima assoluta nel settore. È un traguardo importante che segna la guida di Brooks verso la prossima evoluzione dell’innovazione del performance running.
In occasione della Paris Fashion Week dello scorso gennaio 2025, Brooks ha presentato la nuova collezione lifestyle footwear, un omaggio ai centododici anni di heritage del brand e alla sua leadership nello sport, pensata per rispondere alla domanda di prodotti che uniscono performance e stile, da vivere dentro e fuori dalla corsa. Brooks ha collaborato con pionieri e visionari dello streetwear per lanciare collaborazioni molto attese, tra cui la Brooks x STAPLE Adrenaline GTS 4 con Jeff Staple (New York) e la Brooks x RSVP Gallery Caldera 8 con Don C.
Brooks corre con i runners di tutto il mondo
Nel 2025 Brooks ha rafforzato la propria presenza nello sport creando esperienze immersive in occasione dei principali momenti running di tutto il mondo. In occasione delle World Major Marathons di Tokyo, Chicago e Berlino - oltre che durante World Athletics Championships di Tokyo - il brand ha aperto le porte delle Brooks Hyperion House, spazi dove i runners hanno potuto provare i prodotti, incontrare gli atleti élite e rafforzare il senso di community. Durante la più recente World Major Marathon di Sydney, Brooks ha portato la propria energia al porto della capitale australiana: i membri del team, a bordo della Brooks Hyperion Houseboat, hanno tifato per i runners direttamente dall’acqua lungo l’iconica gara. Alla TCS New York City Marathon, Brooks ha collaborato con l’attore e cantante Anthony Ramos, affiancandolo a Des Linden (Chief Running Advisor Brooks e vincitrice della Boston Marathon 2018) per raccontare il suo debutto in maratona, fino al traguardo.
Brooks ha inoltre ampliato i punti di contatto con i runners attraverso nuove sponsorship di grande impatto. Al primo anno di partnership, Brooks e runDisney hanno presentato una collezione di scarpe performance running a tema Disney, che continua a entusiasmare i runners e a stabilire nuovi record di ricavi e-commerce e all’event expo per il brand.
In Europa Brooks ha sponsorizzato la AJ Bell Great North Run (Inghilterra), la mezza maratona più grande al mondo, e ha debuttato come title partner della prima edizione della Marathon München by Brooks, una nuova collaborazione che ha portato tre giorni di celebrazioni diffuse in città a Monaco. Nel complesso, queste nuove sponsorship hanno garantito visibilità del brand a oltre 250mila iscritti alle gare nel mondo, rafforzando il legame di Brooks con i runners se la running culture globale.
Brooks sostiene lo sport: dagli élite ai giovani talenti
Gli atleti professionisti Brooks hanno ottenuto performance di rilievo durante l’anno. Nel trail running - area di espansione per il brand - Anna Gibson ha chiuso al primo posto agli USATF Mountain Running Championships e Chris Myers si è classificato secondo alla Western States Endurance Run a giugno. Oria Liaci ha conquistato il bronzo ai World Mountain Running Championships 2025 nella Classic Mountain race, contribuendo anche al bronzo a squadre per la Svizzera. La nuovissima Brooks Cascadia Elite ha supportato dodici vittorie e trenta presenze sul podio durante la stagione trail 2025. Ai World Athletics Championships di settembre, Brooks ha sponsorizzato tutte e tre le maratonete statunitensi - Erika Kemp, Jess McClain e Susanna Sullivan - con Sullivan e McClain nella top ten, tutte con prodotto racing Brooks Hyperion Elite ai piedi.
Brooks ha inoltre rafforzato l’impegno verso il running giovanile ospitando i nuovi Brooks XC Championships in partnership con Fleet Feet, riunendo i migliori atleti di cross-country per competere per il titolo nazionale individuale. I Brooks XC Championships affiancano lo storico Brooks PR Invitational, meeting nazionale di atletica giovanile in pista: nel 2025, ottantatré atleti hanno realizzato il proprio personal best, due atleti hanno stabilito record nazionali e un atleta ha segnato un nuovo record mondiale. Attraverso il programma Brooks’ Future Run Team Grants, il brand ha fornito equipaggiamento completo a oltre quattromila atleti delle high school (cross country e track) e ha supportato economicamente oltre ottanta scuole per coprire spese essenziali, per un totale di oltre un milione di dollari nel 2025.
