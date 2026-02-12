Nike ACG Exhibition of S.P.E.E.D. inverte la mitologia del trailrunning

“Exhibition of S.P.E.E.D. (Mostra di Velocità)” non è solo una gara e non è solo uno spettacolo. È una prova a circuito chiuso progettata per forzare i limiti della performance e testare il trailrunning in condizioni per cui non è mai stato concepito. È un’esperienza viscerale e condivisa per runnesr e spettatori, invitati a osservare in estrema prossimità il sudore, il dolore, la resistenza, l’euforia e la scoperta intrinseci nella corsa. Collassando la distanza tra corpi, performance e osservazione, il progetto riunisce le persone attorno al trailrunning come atto collettivo e raw, vissuto da vicino, senza filtri, e riscoperto in un contesto radicalmente diverso.