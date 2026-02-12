Nike ACG Exhibition of S.P.E.E.D. inverte la mitologia del trailrunning

© Exhibition of S.P.E.E.D./Mattia Balsamini
Sudore, fatica, resistenza, euforia e scoperta sono gli ingredienti di un esperimento unico nel suo genere
ACG e la piattaforma pionieristica Mental Athletic presentano “Exhibition of S.P.E.E.D. (Mostra di Velocità)”, una gara ultra-traidisruptive che trasforma lo spazio culturale urbano milanese di Slam Jam (Spazio Maiocchi a Milano), in un paesaggio wild a circuito chiuso, dalle atmosfere vagamente... marziane, dove le norme abitualmente associate al trailrunning di lunga distanza vengono radicalmente invertite. Invece di confrontarsi con l’ignoto di ciò che si trova davanti, i runners sono invitati ad affrontare la stessa prova a ciclo continuo, spingendo la performance attraverso il delirio della ripetizione. Molto significativamente, la siglia S.P.E.E.D sta per (Sweat, Pain, Endurance, Euphoria, Discovery. Portando l’ambiente outdoor incontaminato all’interno di un contesto urbano, agli spettatori viene offerta un’opportunità senza precedenti, e altrimenti impossibile, di assistere su scala reale a una trail run da 100 chilometri lungo un percorso in stile backyard ULTRA, il più piccolo al mondo (nonché l’unico all’interno di uno spazio culturale urbano).
L’evento si apre pochi giorni prima della presentazione della campagna ACG Ultrafly TrailSP, sviluppata in collaborazione con Mental Athletic. Al centro del progetto si trova un percorso off-road ad anello di 150 metri costruito all’interno della galleria: ciò che normalmente si svilupperebbe attraverso montagne,
dislivello, terreno tecnico e condizioni variabili viene forzato in un circuito chiuso, senza variazione e senza rilascio. Nel corso di tre giorni, 26 atleti internazionali di trailrunning corrono ripetutamente questo tracciato su tre distanze crescenti: 15 chilometri il primo giorno, 50 chilometri il secondo giorno e 100 chilometri il terzo giorno. In totale 666 giri.
Sviluppato come collaborazione tra ACG e Mental Athletic, “Exhibition of S.P.E.E.D.(Mostra di Velocità)” inverte la mitologia del trailrunning. Invece dell’esplorazione, c’è la ripetizione. Invece della wilderness come paesaggio, la wilderness diventa un’attitudine. Il progetto funziona come un terreno di prova dal vivo per corpi sottoposti a sfide continue. Correre gli stessi 150 metri centinaia di volte è un compito audace che richiede resistenza sostenuta, velocità mantenuta ed efficienza sotto fatica. Si inserisce in una cultura di trailathlete che perseguono il ferale e l’irrazionale, la distanza estrema e l’output, riflette un
approccio alla corsa che abbraccia discomfort, ripetizione e rischio, in cui i breaking point fanno parte del processo. La performance non è più adattiva: è imposta. Il progresso è misurato meno dalla distanza che dall’ossessione.
I partecipanti sono 26 runners selezionati da tutto il mondo, provenienti dai network di Mental Athletic e dell’ACG Racing Department. Nel corso dei tre giorni, l’exhibition si sviluppa come una durational run, con accesso pubblico strutturato attorno alla progressione degli atleti.
“Exhibition of S.P.E.E.D. (Mostra di Velocità)” non è solo una gara e non è solo uno spettacolo. È una prova a circuito chiuso progettata per forzare i limiti della performance e testare il trailrunning in condizioni per cui non è mai stato concepito. È un’esperienza viscerale e condivisa per runnesr e spettatori, invitati a osservare in estrema prossimità il sudore, il dolore, la resistenza, l’euforia e la scoperta intrinseci nella corsa. Collassando la distanza tra corpi, performance e osservazione, il progetto riunisce le persone attorno al trailrunning come atto collettivo e raw, vissuto da vicino, senza filtri, e riscoperto in un contesto radicalmente diverso.
Le tre gare sono trasmesse live sul sito web di Mental Athletic.
PROGRAMMA
Mercoledì 11 febbraio
GARA 1 (15 km)
18:00 - 22:00: gara + premiazioni
Giovedì 12 febbraio
GARA 2 (50 km)
14:00: apertura porte
18:00 - 22:00: ultimi giri + premiazioni
Venerdì 13 febbraio
GARA 3 (100 km)
14:00: apertura porte per assistere alla gara
18:00 - 22:00: ultimi giri + premiazioni