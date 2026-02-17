Chianti Ultra Trail by UTMB: cinque sfide per una festa sportiva e multisensoriale
Oltre cinquemila quest'anno al via del classico appuntamento sulle colline toscane alle porte della primaveradi Stefano Gatti
Regno Unito, Nuova Zelanda, Cina, Argentina e finalmente Italia! Il conto alla rovescia è iniziato. Poco più di un mese al via di Chianti Ultra Trail buy UTMB, prima prova in Europa - e ovviamente prima delle quattro tappe italiane - dello sterminato calendario solare di UTMB World Series. Dal suo esordio nel 2018 Chianti Ultra Trail by UTMB è cresciuto rapidamente fino a diventare evento di riferimento nel panorama mondiale dell’ultra trail. Dopo l’ingresso nel circuito UTMB World Series nel 2024, l'evento ha ulteriormente rafforzato la sua dimensione internazionale, attirando campioni di altissimo livello ma anche migliaia di runners da tutti continenti. Soprattutto dopo edizioni come quella dello scorso anno, destinata a rimanere negli annali per la spettacolare battaglia tra leggende come Kilian Jornet, Jim Walmsley e Vincent Bouillard, protagonisti nel 2025 appunto di uno epico triello sui percorsi toscani che ha acceso i riflettori sul trailrunning italiano.
In programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo (alla linea di partenza... della primavera) la prossima edizione è andata sold out già a fine anno: pettorali esauriti a dicembre con 5200 partecipanti (65% dall'estero, 84 nazioni rappresentate), dimostrando l’enorme potere di attrazione di una gara che non è solo esperienza sportiva ma vero e proprio banco di prova per l'intera stagione di trailrunning e per conquistare un posto alle finali UTMB di Chamonix. Chianti Ultra Trail by UTMB è infatti la seconda nel calendario europeo e la prima in Italia (quattro in totale) per le UTMB World Series, oltre a dare in buona sostanza il via alla stagione italiana di trailrunning.
La manifestazione si svolge nel cuore delle colline e dei vigneti del Chianti senese, con partenza e arrivo nel suggestivo borgo di Radda in Chianti (in provincia di Siena, appunto). Per tre giorni le strade bianche, i sentieri tra boschi e vigneti, i borghi medievali e i castelli diventano terreno di gara per distanze adatte a ogni tipo di runner. Cinque le gare in locandina, per un caleidoscopio di distanze che va dalla ultra da 120 chilometri alla breve ma intensa dieci chilometri, passando per una serie di prive intermedie studiate per garantire un'indimenticabile esperienza sportiva e immersiva nel patrimonio naturale, architettonico e storico di una delle regioni che l'intero mondo ci invidia.
Percorsi e difficoltà
I percorsi di Chianti Ultra Trail by UTMB sono disegnati per combinare paesaggio, tecnica e gestione delle energie. Le colline del Chianti impongono continui cambi di ritmo: da tratti corribili tra vigneti a salite più ripide che richiedono forza e controllo. Il terreno è misto con tratti di sterrato, strade bianche e sentieri boschivi dove l’aderenza può cambiare rapidamente (fino a diminuire drasticamente) in caso di pioggia o umidità, soprattutto nella parte centrale delle distanze lunghe. Per la 120 km e la 75 km la combinazione di dislivello positivo, distanza e tempo massimo richiede una preparazione specifica, con allenamenti su fondo vario, salite ripetute e work-out che simulino la fatica accumulata delle ore centrali di gara. L’esperienza toscana è tanto tecnica quanto affascinante, con scorci sui vigneti, borghi medievali e castelli che rendono unico ogni chilometro.
Ultra Trail Chianti Castles - 120 km (5200 metri D+)
È la classicissima, uno degli ultra trail più belli d’Europa. Tocca ben venticinque (!) castelli dell’Antica Lega del Chianti. Per i primi 40 chilometri il percorso si snoda tra le colline del Chianti senese - tra boschi e vigneti - per poi affrontare le durissime salite di Monte Luco e di Monte San Michele, GPM gara con i suoi 890 metri di quota. Le molte ore continue di corsa alternano salite lunghe e costanti a discese tecniche e corribili. Il terreno misto e i continui cambi di pendenza richiedono una impeccabile capacità di gestione energetica e attitudine a correre sotto stress prolungato. La partenza è in notturna (ore 04.00) da Radda in Chianti, il tempo massimo consentito è di 26 ore.
Chianti Ultra Trail – 75 km (3100 metri D+)
Il percorso percorre un ampio anello con partenza (ore 07.00) e arrivo a Radda in Chianti, toccando colli e valloni, con continui saliscendi su strade bianche e sterrate, alternati a tratti boschivi di leggero single track. I primi 42 chilometri sono corribili e aprono lo sguardo su paesaggi unici. Anche qui si passa dalle colline alla vetta del Monte San Michele (intorno al sessantesimo chilometro di gara), per poi scendere a Volpaia e fino a Radda. La difficoltà non risiede in questo caso nelle pendenze estreme, ma nel continuo cambio di ritmo e nel fondo vario (a volte sassoso, a volte più compatto). Le discese richiedono attenzione e buon controllo delle caviglie, mentre le salite, pur non lunghissime, si accumulano.
Chianti Marathon Trail - 46 km (2000 metri D+)
Il nuovo percorso si snoda per 46 chilometri, attraversa colline e vigneti su una combinazione di strade bianche e sentieri, con pendenze graduali e alcuni tratti più tecnici di single track. È percorribile ma richiede agilità nei passaggi boschivi e gestione delle energie su più salite e discese, ideali come step evolutivo tra la mezza distanza e l’ultra.
Chianti Half Trail - 21 km (920 metri D+)
Il percorso è ad anello: parte da Radda in Chianti e attraversa borghi medievali, vigneti e colline con salite brevi ma ripide. Terreno da facile a moderatamente tecnico, con sentieri larghi e visibili, ma con cambi di pendenza che richiedono ritmo e agilità.
Chianti Wine Run - 10 km (400 metri D+)
La partenza alle 19.00 regala scorci unici a chi sceglie questa gara. Il percorso è breve, si snoda tra vigneti e colline, l'ideale per chi vuole vivere l’atmosfera dell’evento senza doversi sobbarcare grandi chilometraggi. Il terreno è semplice e percorribile, con brevi salite che aggiungono un tocco di sfida senza risultare impegnative. Dieci chilometri immersi nel fascino della notte, adatti anche ai neofiti.
Una tappa chiave per la stagione
Inserito nell’ambito delle UTMB World Series, Chianti Ultra Trail è la prima gara in Italia valida per ottenere Running Stones utili a qualificarsi alle finali dell’HOKA UTMB Mont-Blanc di fine agosto a Chamonix (Francia), opportunità che contribuisce in modo decisivo alla sia rilevanza internazionale, nela quale top runners e amatori particolarmente motivati si mettono alla prova fissando obiettivi ambiziosi. Ogni distanza “World Series” assegna un numero di Running Stones proporzionale alla difficoltà (ad esempio quattro per la 120 km, tre per la 75 km), crediti fondamentali per chi ambisce ad accedere (tramite sorteggio) alle finali o per accumulare punti nel circuito globale. I primi tre classificati uomini e donne nelle categorie 50K, 100K e 100M si aggiudicano automaticamente un posto alle finals di Chamonix.
UTMB World Series
UTMB Group
The IRONMAN Group
