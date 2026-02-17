Chianti Ultra Trail by UTMB: cinque sfide per una festa sportiva e multisensoriale

I percorsi di Chianti Ultra Trail by UTMB sono disegnati per combinare paesaggio, tecnica e gestione delle energie. Le colline del Chianti impongono continui cambi di ritmo: da tratti corribili tra vigneti a salite più ripide che richiedono forza e controllo. Il terreno è misto con tratti di sterrato, strade bianche e sentieri boschivi dove l’aderenza può cambiare rapidamente (fino a diminuire drasticamente) in caso di pioggia o umidità, soprattutto nella parte centrale delle distanze lunghe. Per la 120 km e la 75 km la combinazione di dislivello positivo, distanza e tempo massimo richiede una preparazione specifica, con allenamenti su fondo vario, salite ripetute e work-out che simulino la fatica accumulata delle ore centrali di gara. L’esperienza toscana è tanto tecnica quanto affascinante, con scorci sui vigneti, borghi medievali e castelli che rendono unico ogni chilometro.