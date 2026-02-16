Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic

© Emily Collinge 1-10
La sesta edizione premia il bergamasco e la altoatesina con il primo scudetto tricolore FISkydi Stefano Gatti
Oltre duecentocinquanta skyrunners a trazione integrale si sono dati appuntamento domenica 15 febbraio sulle nevi del comprensorio di sport invernali di Prato Valentino (in provincia di Sondrio) per Teglio Winter Run, la terza tappa del circuito NORTEC SkySnow Running Cup valevole come prova unica di Campionato Italiano FISky nella formula classic, ovvero di salita e discesa lungo un muscolare anello da dieci chilometri e 520 metri di dislivello disegnato sui sentieri innevati che circondano il comprensorio Alpe Teglio. A completare la locandina la camminata non competitiva da quattro chilometri aperta a tutti in memoria di Simone Valli, giovane valtellinese scomparso in un incidente in montagna che ha visto al via centocinquanta appassionati e una prova dedicata ai più piccoli.
© Giacomo Meneghello
In una giornata di cielo terso e di temperature quasi primaverili, Lorenzo Rota Martir ha centrato la missione vittoria (e titolo) chiudendo l'anello di gara con il tempo di 47 minuti e due secondi. Sul traguardo posto dinnanzi allo chalet Baita del Sole (campo base dell'evento), il forte atleta bergamasco del GS Orobie ha ha preceduto di un minuti e 38 secondi l’intramontabile skyrunner lecchese Daniel Antonioli (Team Pasturo ASD).
© Davide Vaninetti
A sigillare il podio è stato il ventitreenne piemontese Elia Bongiovanni (Team Marguareis) che ha bloccato la fotocellula del servizio di cronometraggio sul tempo di 49 minuti e 36 secondi. A completare la top five sono stati nell'ordine Pietro Cattaneo (Valtellina Wine Trail ASD) e Stefano Vota di Piossasco Trail Runners ASD. Top ten dalla sesta alla decima posizione per Emanuele Manzi, Luca Boninsegna (entrambi portacolori Valtellina Wine Trail ASD), Michele Stoppele di ASD KM Sport, Jospeh Philippot di APD Pont-Saint-Martin e Francesco Lorenzi (Boscaini Runners).
© Giacomo Meneghello
In gara donne è proseguito anche a Teglio lo strapotere di Anna Hofer nel circuito NORTEC. La ventunenne atleta meranese di Valtellina Wine Trail/Team SCARPA) ha vinto gara e titolo in 54 minuti e 58 secondi, affacciandosi sulla top ten della classifica assoluta (undicesima di 205). Risultati alla mano, con tre successi in altrettante gare (Snow Run Resinelli e Schia Monte Caio le prime due), Anna ha blindato con largo anticipo la vittoria nel circuito.
© Davide Vaninetti
A Prato Valentino seconda piazza Benedetta Broggi che ha chiuso la sua prova con tredici soli secondi di ritardo dalla vincitrice. La fortissima atleta targata Sport Project VCO si è quindi piazzata dodicesima della classifica generale. Gradino finale del podio per la bresciana Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure), al traguardo con il tenpo di 58 minuti e 21 secondi (diciannovesima). Completano la top five Andrea Schweigkofler di Valtellina Wine Trail ASD e Alice Minetti (Boves Run Aliaipiedi).
© Phil Gale
Smarcata la sua tappa valtellinese, NORTEC SkySnow Running viaggia verso la gara affiliata di Sauze Skysnow Race (in programma sabato 21 febbraio), appuntamento che fa a sua volta da rampa di lancio per le finali di Tarvisio, in programma invece il terzo weekend di marzo (venerdì 13 e sabato14) per il Vertical del Monte Lussari e il Monte Mangart Winter Trail ai Laghi di Fusine. Importante ricordare che la prova di sola salita assegnerà i titoli italiani FISky assoluti e giovanili relativamente alla specialità vertical.
© Emily Collinge