Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic

In una giornata di cielo terso e di temperature quasi primaverili, Lorenzo Rota Martir ha centrato la missione vittoria (e titolo) chiudendo l'anello di gara con il tempo di 47 minuti e due secondi. Sul traguardo posto dinnanzi allo chalet Baita del Sole (campo base dell'evento), il forte atleta bergamasco del GS Orobie ha ha preceduto di un minuti e 38 secondi l’intramontabile skyrunner lecchese Daniel Antonioli (Team Pasturo ASD).