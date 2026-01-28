La Grande Corsa Bianca... di nome e di fatto: in trecento al via

Sono in totale otto le nazioni rappresentate quest'anno: Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Svizzera, Belgio e Polonia La prima partenza, quella de La Grande Corsa Bianca da 110km, è prevista venerdì 30 gennaio alle ore 09.00 da Piazza IV Novembre a Monno, in provincia di Brescia. Sempre dalla piazza del piccolo paese abbarbicato sul fianco della montagna - ma alle 22.00 di venerdì - partirà La Corsa Bianca da 40km. Gli ingredienti fondamentali per affrontare le due tracce di gara sono adrenalina pura e quel pizzico di follia che ti permette di affrontare una sfida di questa portata con dislivelli importanti. Si parla infatti di 4500 metri D+ per la prova più lunga e di 2100 metri di dislivello positivo per la più "breve".