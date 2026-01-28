La Grande Corsa Bianca... di nome e di fatto: in trecento al via
Percorsi di gara completamente imbiancati per la nona edizione di un appuntamento "senza compromessi"di Stefano Gatti
© Laura Zampatti
Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano pochissimi giorni alla partenza de “La Grande Corsa Bianca”, una manifestazione che ha tutte le carte in regola per diventare il fiore all’occhiello degli eventi invernali. Si parla infatti di record di iscritti: per questa nona edizione alle linee di partenza si presenteranno poco meno di trecento avventurosi "a trazione integrale", pronti ad affrontare - a piedi, con gli sci, la fat bike e il proprio cane - una lunga cavalcata che con due giri ad anello (percorso da 110 chilometri o da 40) li porterà ad attraversare i luoghi più belli e solitari dell’Alta Valle Vamonica e dell’Alta Valtellina.
© Giacomo Meneghello
Sono in totale otto le nazioni rappresentate quest'anno: Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Svizzera, Belgio e Polonia La prima partenza, quella de La Grande Corsa Bianca da 110km, è prevista venerdì 30 gennaio alle ore 09.00 da Piazza IV Novembre a Monno, in provincia di Brescia. Sempre dalla piazza del piccolo paese abbarbicato sul fianco della montagna - ma alle 22.00 di venerdì - partirà La Corsa Bianca da 40km. Gli ingredienti fondamentali per affrontare le due tracce di gara sono adrenalina pura e quel pizzico di follia che ti permette di affrontare una sfida di questa portata con dislivelli importanti. Si parla infatti di 4500 metri D+ per la prova più lunga e di 2100 metri di dislivello positivo per la più "breve".
© Corrado Asticher
Le tanto attese nevicate degli ultimi giorni hanno reso il teatro d'operazioni ancora più suggestivo, regalando scorci mozzafiato e paesaggi non molto dissimili da quelli del Grande Nord americano dal quale prende ispirazione la nostra manifestazione. Dai trenta ai quaranta centimetri di coltre bianca ricoprono già in modo uniforma per intero la lunghezza del percorso e le previsione meteo indicano che altra neve si depositerà terra nei prossimi giorni.
© Davide Ferrari
Grande lavoro è stato fatto dagli organizzatori in questi ultimi giorni, per quanto riguarda la semi battitura del percorso e il posizionamento delle “balise” che permetteranno agli atleti di orientarsi, soprattutto durante le ore notturne: tutti i segnavia sono dotati di nastri catarifrangenti. Tutti i concorrenti saranno dotati di un dispositivo GPS (fornito da SeTeTrack) che - oltre a garantire la sicurezza personale - permetterà a chi rimane a casa di seguire passo passo l’avanzamento di familiari e amici lungo l'itinerario.
© Davide Ferrari
Il main sponsor Mico ha contribuito in maniera significativa a rendere i pacchi gara super ricchi con capi tecnici di altissimo livello.Un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor ed ai volontari senza i quali, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Gli elementi per l’ottima riuscita della manifestazione ci sono tutti!
© Corrado Asticher