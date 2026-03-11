Campo dei Fiori Trail in doppia cifra: passerella di campioni sul Lago di Varese
Pieno di pubblico, spettatori e spettacolo per la decima edizione del classico appuntamento prealpinodi Stefano Gatti
© Alberto Contessi
Campo dei Fiori Trail ha regalato anche quest’anno un grande spettacolo di sport e natura sui sentieri delle Prealpi Varesine. Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo oltre duemilacento atleti (34 le nazioni e 64 le province italiane rappresentate) si sono dati appuntamento sulle sponde occidentali del Lago di Varese per sfidare i ripidi sentieri del Parco Campo dei Fiori e della Comunità Montana del Piambello. Tra volontari, accompagnatori e tifosi sono state oltre quattromila le persone che hanno trasformato anche la decima edizione della manifestazione in una grande festa dello sport outdoor.
Una delle soddisfazioni più grandi per gli organizzatori è stata la forte presenza di atleti dall'estero. Tra le nazioni più rappresentate spiccano Francia (ben quarantacinque atleti), la vicina Svizzera e poi ancora Germania, Gran Bretagna e Canada. Un dato molto significativo, a conferma del crescente interesse che il Campo dei Fiori Trail suscita anche tra gli sportivi provenienti dal fuori oltreconfine.
Sabato 7 marzo sono andate in scena le gare competitive di ultra trailrunning con le distanze ITAS70K, NOVAUTO50K e VIBRAM38K. Una lunga giornata di sport che ha visto gli ultimi atleti accolti da un folto pubblico al loro rientro in serata al campo bse del Lido di Gavirate. Domenica 8 marzo è poi stata la volta delle due prove più brevi e veloci: la I-EXE28K e la ELMEC12K, affiancate dalla Bike Trail Adventure, che ha portato oltre duecento appassionati delle due ruote a pedalare dentro i paesaggi compresi tra Lago di Varese e Lago Maggiore.
© Campo dei Fiori Trail Ufficio Stampa 5-11
ITAS 70K
Le cinque distanze competitive hanno regalato grandi sorprese. Nella ITAS70K il pluripremiato Andrea Macchi (Team I-EXE), ha conquistato il podio senza batter ciglio, con un tempo pazzesco di sette ore e 19 minuti e sette secondi per correre i settanta chilometri di un tracciato da 3900 metri di dislivello positivo. La prova è stata caratterizzata dal duello tra la “Lince di Gavirate” e Matteo Breda fino al Forte di Orino, quando Macchi si è letteralmente lanciato in una discesa folle che l’ha portato al traguardo con enorme anticipo rispetto alle previsioni. Al suo inseguimento Marco Daniel Mignano di Never Stop Run ASD (7:25:11) che ha conquistato il secondo gradino più alto del podio e -con un distacco di venti minuti - lo stesso Matteo Breda (7:48:13, Atletica Gavirate) che si è piazzato terzo. A chiudere il podio Gael Jeannet (7:56:23) e Corrado Simeoni (8:11:23).
© Campo dei Fiori Trail Ufficio Stampa
Nella prova femminile è Guendalina Sibona (9:40:04) a prendersi la scena con una gara di resistenza e grande gestione del ritmo. Alle spalle della fortissima ultrarunner milanese (28esima di 137 finishers della classifica generale) - con un ritardo di mezz’ora - si è classificata Valeria Carusi (10:11:29, Sport Project VCO) tallonata dalla svizzera Kerstin Dusch (10:13:18). Alla sua ottava presenza al Campo dei Fiori Trail, Enrica Gouthier (10:37:53, Amici del Mombarone) ha confermato il suo forte legame con la gara varesina chiudendo subito ai piedi del podio, con la top five sigillata da Giovanna Polverino (11:04:10, D+ Trail).
NOVAUTO 50K
Ritmi altissimi nella 50 chilometri (2500 metri D+). A fare la differenza è stato il britannico Robert Grant Britton di ASD Climb Runners (4:26:27). Alle sue spalle, separati tra loro da pochi minuti, Gregorio Aiello (4:33:57, Running Station Team ASD), Stefano Butti (4:41:55, OSA Valmadrera), il portacolori di ASD Pegarun-Pegacross Stefano Radaelli (4:48:02) e Fabio Rolando (4:50:51, ASD Bognanco).
Gara femminile di grande intensità con la tedesca Stephanie Gil (6:38:12) che va in testa imponendo un ritmo deciso per l’intera gara (alla fine 53esima di 231), seguita a tre soli minuti da Silvia Duni (6:41:06, ASD 3Santi Nave). Sfida fino all’ultimo metro anche per il terzo gradino del podio. Se lo aggiudica Gloria Ghilardi (6:43:35) che lascia le ultime due caselle della top five a Francesca Scarlini (6:44:48) e Verena Huber (6:45:41).
© Campo dei Fiori Trail Ufficio Stampa
VIBRAM 38K
Una delle gare più combattute della giornata d'apertura del weekend è la 38 chilometri per 2100 metri D+ vinta da Luca Carrara (3:17:23). Al suo terzo weekend consecutivo sul podio alto (Limbara Trail in Sardegna e Sila3Vette in Calabri), l'instancabile bergamasco del Team North Face si è reso protagonista di una prestazione fatta sia di resistenza che di velocità. Incollato alle sue spalle fino al traguardo il francese Yannick Heusey (3:18:18, So Trail Annecy). Terza posizione per Gabriele Fior (3:24:01,Team I-EXE). Top five nell'ordine per Andrea Orsi del GSA Valsesia (3:29:50) e il franco-algerino Zyade Chouiekh (3:31:40), compagno di colori di Heusey.
© Campo dei Fiori Trail Ufficio Stampa
Prestazione di grande spessore in gara donne per Elisa Desco (3:48:00). La portacolori di Atletica Alta Valtellina ha preso subito il comando delle operazioni e ha raggiunto il traguardo con un quarto d’ora di anticipo sull’ungherese Timea Horváth (4:02:39), raggiungendo la quattordicesima casella del ranking (305 finishers). Terzo posto per Raffaella Rossi del Team Valtellina (4:13:17) davanti a Camilla Vittori Venenti (4:17:23, Runners Bergamo) e Sara Dorato (4:22:00).
I-EXE 28K
La 28 chilometri (1200 metrI d+) ha regalato un finale ad alta tensione con un duello serratissimo tra Gianluca Pinton di Kailas Fuga Mountain Club/ASD Run Fast (2:19:33) che anticipa di una manciata di secondi sulla linea d'arrivo Carlo Bonnet di Sport Project VCO (2:19:53). Gradino finale del podio per André Barailler (2:23:47), seguito nelle due caselle finali della top five da Tiziano Scatolin (2:25:27, Duerocche ASD) e Giovanni Picchio (2:26:01,Varese Atletica ASD).
Finale al cardiopalma in gara donne con il successo di Federica Meier De Vecchi (2:55:16). La portacolori elvetica del Team I-EXE (41esima di 468) la spunta per una trentina di secondi su Alessia Basso (2:55:45, Trisessanta ASD), che infligge a sua volta un distacco più che doppio a Beatrice Vignati (2:56:50, US Sangiorgese). Top five nell'ordine per Chiara Ballardin (3:03:20) e Greta Banfi del Team Racetex (3:05:36).
ELMEC 12K
Dominio di So Trail Annecy e 100% Anima Trail nella prova più breve della locandina. Il francese Clément Collart (So Trail) ha tagliato il traguardo in 51 minuti e otto secondi, precedendo di soli venti secondi il diciassettenne Elias Sangalli (51:28, Anima Trail) che ha conquistato la seconda posizione del podio. Gradino basso del podio per il francese Tanguy Audergon, lui pure di So Trail Annecy (53:45).
Anche la prova femminile ha regalato ritmo e spettacolo con Giorgia Forno di SS Vittorio Alfieri Asti (1:01:03) che ha condotto la gara fin dalle sue prime battute, piazzandosi 18esima di 286. Arrivo al fotofinish per Giulia Ronchi di Luciani Sport Team ed Elisa Berretta di Kalipe ASD in un'ora, sette minuti e 31 secondi: a separarle sul podio solo venticinque centesimi di secondo!
© Campo dei Fiori Trail Ufficio Stampa
Le premiazioni sono state affidate a Emilio Bellorini, Agente Generale ITAS Assicurazioni presso Verbano Laghi Assicurazioni; Elisa Temperelli Customer Development&Marketing Manager Gruppo Novauto; Corrado Giambalvo Technical Representative Vibram; Domenico Signora Technical Representative I-EXE; Stefano Ballerio Elmec Informatica e Tenuta Ballerio.
Tra le novità più entusiasmanti di questa edizione spicca la partecipazione di oltre venti atleti arrivati da Annecy (Francia), appartenenti all’associazione sportiva So Trail Annecy: un segnale della crescente dimensione internazionale della manifestazione. A premiare la delegazione francese è stato il sindaco di Gavirate, Massimo Parola, che ha consegnato il Premio “Città di Gavirate”, uno speciale riconoscimento destinato ai gruppi internazionali più numerosi.
© Alberto Contessi
ASD 100% Anima Trail si è confermata anche quest’anno la società con il maggior numero di atleti, schierando una sessantina di atleti sulle griglie di partenza e confermandosi una delle realtà più attive e consolidate in Italia.
Non poteva mancare un riconoscimento ufficiale, sia per il Cleaning Forest Team, il gruppo di volontari che si occupa della manutenzione degli oltre ottanta chilometri di tracciato, che per il Green Team Vibram, il gruppo di dipendenti Vibram che partecipa ogni anno alla pulizia dei sentieri a fine manifestazione. A premiarli il Direttore del Parco Campo dei Fiori Giancarlo Bernasconi.
Sabato pomeriggio, poco prima delle premiazioni della ITAS 70K, le Istituzioni del territorio hanno reso omaggio alla manifestazione. Erano presenti: Massimo Parola Sindaco del Comune di Gavirate; Giuseppe Barra Presidente del Parco Campo dei Fiori; Stefano Malerba Assessorato al Benessere e Sport del Comune di Varese; Anna Deligios Segretario Generale della Camera di Commercio di Varese; Franco Vitella Consigliere Camera di Commercio di Varese; Giacomo Iametti Vicepresidente della Provincia di Varese.
Campo dei Fiori Trail è stato realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio Varese Sport Commission; è promosso dall'ente di promozione sportiva CSAIn (Centri sportivi aziendali industriali) e Sport in Action; è Patrocinato dall’Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori e dai 11 comuni che accolgono le gare di trail running (Gavirate, Comerio, Barasso, Luvinate, Varese, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Valganna, Brinzio, Orino). Il territorio coinvolto include altri 11 comuni (Bardello con Malgesso e Bregano, Travedona, Brebbia, Ispra, Ranco, Angera, Taino, Sesto Calende, Mercallo, Comabbio, Cadrezzate con Osmate) grazie alla Bike Trail Adventure.
Main Sponsor del Campo dei Fiori Trail: ITAS Assicurazioni, Gruppo Novauto, Vibram, I-EXE, Elmec Informatica, All4Cycling e Marelli & Pozzi. Parter Scientifico: Centro Medico Humanitas Medical Care di Varese. Sponsor tecnici: Birrificio Angelo Poretti, Gioiapura, Il Migio, Paramos, Pavis, Wedosport, Lo Scoiattolo, EthicSport, Noberasco, Sticker Mule, Campo dei Fiori Gin, Sport HG, Salumificio Colombo, Aquadro2 e Acqua S.Bernardo.
Un ringraziamento speciale da parte del comitato organizzatore ai trecentocinquanta volontari che - con passione e dedizione - hanno reso possibile la decima edizione del Campo della manifestazione. Il loro lavoro lungo i sentieri, i ristori e nel villaggio trail è stato fondamentale per la bella riuscita della manifestazione. La prossima edizione del Campo dei Fiori Trail è già fissata per il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 marzo 2027.