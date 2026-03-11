Campo dei Fiori Trail in doppia cifra: passerella di campioni sul Lago di Varese

Le cinque distanze competitive hanno regalato grandi sorprese. Nella ITAS70K il pluripremiato Andrea Macchi (Team I-EXE), ha conquistato il podio senza batter ciglio, con un tempo pazzesco di sette ore e 19 minuti e sette secondi per correre i settanta chilometri di un tracciato da 3900 metri di dislivello positivo. La prova è stata caratterizzata dal duello tra la “Lince di Gavirate” e Matteo Breda fino al Forte di Orino, quando Macchi si è letteralmente lanciato in una discesa folle che l’ha portato al traguardo con enorme anticipo rispetto alle previsioni. Al suo inseguimento Marco Daniel Mignano di Never Stop Run ASD (7:25:11) che ha conquistato il secondo gradino più alto del podio e -con un distacco di venti minuti - lo stesso Matteo Breda (7:48:13, Atletica Gavirate) che si è piazzato terzo. A chiudere il podio Gael Jeannet (7:56:23) e Corrado Simeoni (8:11:23).