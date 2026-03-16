Antonioli e Hofer vincono la NORTEC Skyrunning Cup, Rigo e Ghirardi tricolori Vertical SkySnow

Nella prova femminile Corinna Ghirardi ha ancora una volta dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio quando le pendenze si fanno davvero insidiose. La esperta atleta bresciana di Skyrunning Adventure ha fatto gara d'attacco dall'inizio alla fine, lasciandosi alle spalle le azzurre Benedetta Broggi (Sport Project VCO/Kailas Fuga Mountain Club) e Anna Hofer (Team Scarpa) e raggiungere la cima del Monte Lussari in solitaria. Per Ghirardi podio alto in 41 minuti e 59 secondi (nona casella della classifica assoluta!) e titolo tricolore con un vantaggio di un minuto e 16 secondi su Broggi e uno e 4 su Hofer in 43’42”. Top five anche per Andrea Schweigkofler e Anna Lena Hofer. Da rimarcare che le tre atlete sul podio si sarebbero ripetute nella prova Classic: confermandosi al secondo posto Broggi, scambiandosi il gradino più alto e quello più basso Ghirardi e Hofer.