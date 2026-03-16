Antonioli e Hofer vincono la NORTEC Skyrunning Cup, Rigo e Ghirardi tricolori Vertical SkySnow
Gran finale con Monte Mangart Winter Trail e Vertical Monte Lussari a Tarvisio per la stagione delle corse con i ramponcinidi Stefano Gatti
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Con il Monte Mangart Winter Trail di sabato 14 marzo a Tarvisio è calato il sipario sul circuito NORTEC Skysnow Running Cup. Re e regina di questa edizione il lecchese Daniel Antonioli e l’altoatesina Anna Hofer. Alla vigilia (venerdì 13) Alex Rigo e Corinna Ghirardi si erano laureati campioni italiani Vertical SkySnow nello spettacolare Vertical Monte Lussari. Si conclude così la manifestazione a tappe dedicata alle corse con i ramponcini sulla neve partita a metà gennaio Piani Resinelli con la Snow Run Resinelli, proseguita poi con la prova appenninica in notturna di Schia Monte Caio (Tizzano Val Parma) per poi tornare sull’arco alpino e in particolare in Valtellina con la Teglio Winter Run prima del gran finale che, come ogni anno, porta tutti gli appassionati sulle nevi friuliane. Da ricordare anche le gare amichel Val di Mello Winter Trail ancora nelle Alpi Centrali e la Sauze SkySnow Race su quelle del Piemonte.
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Sui 15 chilometri della prova Classic con partenza dal suggestivo lago Superiore di Fusine (sede di partenza e arrivo anche delle non competitive Winter Trail Alpe del Lago - 10 km e 180 metri di dislivello - e Young Winter Trail, dedicata ai più piccoli) i migliori interpreti della specialità si sono ritrovati per darsi battaglia e conquistare punti preziosi ai fini della classifica finale del circuito. Il meteo ha provato a mettere alla prova atleti e organizzazione. La pioggia caduta fino a pochi minuti dal via ha reso insidioso e particolarmente duro il fondo del tracciato. Una vera e propria prova di forza per i duecento concorrenti che si sono visti alle prese con un saliscendi ancora più muscolare del previsto, disegnato alle pendici del Monte Mangart, che culminava ai 1380 metri del Rifugio Zacchi, GPM-gara prima della picchiata finale che conduce allo striscione d'arrivo.
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E proprio qui è giunto a braccia alzate il polivalente lecchese Daniel Antonioli (Team Pasturo ASD/Team SCARPA), che - dopo una battaglia con l’infaticabile Christian Hoffman di Fischer Sports - si è buttato a capofitto nella discesa finale aggiudicandosi il primo gradino del podio di gara uomini. Per Antonioli successo con il tempo finale di un’ora, 11 minuti e 40 secondi. Seconda piazza con un ritardo di un minuto e 23 secondi per l’austriaco, seguito a ruota dall’intramontabile Marco De Gasperi (Team Kima) che ha sigillato con un ritardo di soli venti secondi da Hoffman. Top five nell’ordine per Emanuele Manzi (ASD Valtellina Wine Trail/Team NORTEC-SCARPA) e per il giovane Federico Mussi del GSA Valsesia.
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In gara donne Anna Hofer (ASD Valtellina Wine Trail/Team SCARPA) è partita determinata fin dalle prime battute, imponendosi sulla linea d’arrivo dopo una cavalcata indisturbata da un’ora, 19 minuti e 51 secondi che le è valsa la decima casella della classifica assoluta. Piazza d'onore per Benedetta Broggi (Sport Project VCO/Kailas Fuga Mountain Club) con un ritardo di due minuti e 14 secondi dalla vincitrice, spuntandola per sedici soli secondi su Corinna Gherardi di Skyrunning Adventure. A sigillare la top five nell’ordine Andrea Schweigkofler (ASD Team Valtellina Wine Trail) e Martina Pozzi del GS Mario Corti 1959.
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Il fine settimana tarvisiano era stato come detto aperto venerdì sera dal Vertical Monte Lussari, ai cui nastri di partenza si sono presentati più di centocinquanta specialisti. Da due anni a questa parte è proprio la ripida scalata in notturna che conduce al Monte Lussari a dare il via al doppio appuntamento di Tarvisio che chiude ufficialmente il circuito NORTEC Skysnow Running Cup.
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Sulla salita da tre chilometri e 600 metri per 974 metri di dislivello, resa ancora più dura dal fondo nevoso particolarmente morbido e dove le pendenze raggiungono persino il 46%, a vincere gara-uomini (poi secondo nella prova Classic alle spalle di Antonioli) è stato l'austriaco Cristian Hoffmann (Fischer Sports) che nel tratto finale ha cambiato passo sulla concorrenza, lasciandosi alle spalle lo sloveno Luka Kovacic (Dynafit-Redbull), con il quale aveva battagliato per tutta la gara.
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È lui dunque il nuovo re del Vertical Lussari con il crono finale di 35 minuti e 43 secondi, per un vantaggio di venti secondi sullo stesso Kovacic e poco meno di un minuto (57 secondi) e sul neo campione italiano vertical FISky Skysnow Alex Rigo (Maddalene SkyTeam). Top five di giornata (e podio tricolore) per il vincitore del Monte Mangart Winter Trail del giorno dopo Antonioli (Team Pasturo ASD/Team SCARPA) e per Nicola Pais Bianco di Cadini Promotion.
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Nella prova femminile Corinna Ghirardi ha ancora una volta dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio quando le pendenze si fanno davvero insidiose. La esperta atleta bresciana di Skyrunning Adventure ha fatto gara d'attacco dall'inizio alla fine, lasciandosi alle spalle le azzurre Benedetta Broggi (Sport Project VCO/Kailas Fuga Mountain Club) e Anna Hofer (Team Scarpa) e raggiungere la cima del Monte Lussari in solitaria. Per Ghirardi podio alto in 41 minuti e 59 secondi (nona casella della classifica assoluta!) e titolo tricolore con un vantaggio di un minuto e 16 secondi su Broggi e uno e 4 su Hofer in 43’42”. Top five anche per Andrea Schweigkofler e Anna Lena Hofer. Da rimarcare che le tre atlete sul podio si sarebbero ripetute nella prova Classic: confermandosi al secondo posto Broggi, scambiandosi il gradino più alto e quello più basso Ghirardi e Hofer.
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NORTEC SkySnow Running Cup 2026
Classifica finale uomini
1. Daniel Antonioli (Team Pasturo) punti 360
2. Emanuele Manzi (Valtellina Wine Trail) 316
3. Luca Boninsegna (Valtellina Wine Trail) 280
4. Joseph Philippot (APD Pont-Saint-Martin) 272
5. Michele Stoppele (Team KM Sport) 242
6. Massimiliano Durbano (Boves Run) 234
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Classifica finale donne
1. Anna Hofer (Valtellina Wine Trail) punti 400
2. Benedetta Broggi (Sport Project VCO) 352
3. Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) 344
4. Camilla Calosso (Piossasco Trail Runners) 300
5. Andrea Schweigkofler (Valtellina Wine Trail) 288
6. Giorgia Fascendini (Atletica Alto Lario) 278