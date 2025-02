Avventurosa, anzi wild: la Grande Corsa Bianca scalda l'inverno

Incredibile cavalcata vincente per Cristian Vaira che in sella alla sua bici ha impiegato poco più di mezza giornata (in gran parte di notte peraltro) a coprire gli oltre cento chilometri della traccia-gara: per la precisione dodici ore e 28 minuti, performance che - oltre a guadagnargli il primo posto nella sua disciplina - gli ha permesso di aggiudicasi anche il primo posto assoluto in modalità multidisciplinare. Alle sue spalle (sempre inforcando un mezzo a due ruote), secondo posto per Matteo Quadrubbi, che ha raggiunto il traguardo al capolinea di una fatica da tredici ore e 56 minuti, staccato quindi di poco mezzo di un’ora e mezza dal vincitore. Terzo gradino del podio con un ritardo più consistente da Vaira e Quadrubbi per Paolo Cotigni, con un ritardo di dieci ore dalla vetta della classifica assoluta. Ad imporsi tra i runners è stato lo svizzero-canadese Mathiew Plamondon in quindici ore 50 minuti, seguito da Matteo Comotti (diciassette ore e 12 minuti) e da Alain Ballirani che ha chiuso la sua fatica diciotto ore e 19 minuti dopo il segnale di partenza. Per lo scialpinismo, Andrea Sorteni ha fatto la differenza con il tempo finale di quattordici ore e 36 minuti nei confronti di David Lopez Valero (diciannove ore e 14 minuti) e di Gianluigi Bellantuoni (venti ore e 30 minuti). Un solo concorrente al via (ciò che non diminuisce il valore della sua - anzi della loro - performance) nella categoria winter dog trail. In compagnia del suo fedele compagno a quattro zampe, il musher Emanuele Canini ha completato la missione entro il doppio giro d’orologio (ventidue ore e 56 minuti).