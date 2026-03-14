Adamello Ultra Trail 2026, campagna iscrizioni al via: si corre a fine settembre
La dodicesima edizione è in calendario nel primo weekend del prossimo autunnodi Stefano Gatti
© Maurizio Torri
L’attesa è finalmente finita: da lunedì 16 marzo è possibile iscriversi alla dodicesima edizione di Adamello Ultra Trail, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L’evento di trail e ultra running del comprensorio Pontedilegno-Tonale riprende la sua corsa dopo un’edizione da record con oltre mille partecipanti da 34 Paesi e punta a ripetere i numeri del 2025.
L’organizzazione di Adamello Ultra Trail ASD ha confermato il format su quattro distanze e altrettanti eventi collaterali, con attraversamento dei Camminamenti della Grande Guerra tra Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole. L’evento offre sfide per runners di ogni età ed esperienza, partendo dall’Adamello Trail Junior per i più piccoli, passando all’Adamello Vertical Kilometer per appassionati ed atleti Elite dello skyrunning, fino alla 100 miglia alpina, tra le più dure del panorama internazionale.
Con la sola eccezione della distanza da 35 chilometri (che mantiene una sola fascia di prezzo a 40 euro) le iscrizioni per i tre percorsi più lunghi si suddividono in due scaglioni: una prima fase Early Bird che va da lunedì 16 marzo a martedì 30 giugno e una seconda fase Regular Registration con un prezzo leggermente superiore fino alla chiusura. Nella prima fase i pettorali possono essere prenotati tramite la piattaforma Wedosport al prezzo di 220,00/120,00/90,00 euro (170/100/60 km), mentre da mercoledì 1. luglio le quote passano rispettivamente a 240,00/140,00/100,00 euro. Il numero chiuso è fissato a 250 pettorali per la gara da 170 chilometri, mentre tutte le altre potranno accogliere fino a 300 partecipanti.
© Giacomo Meneghello
La sfida non plus ultra è l’Adamello Ultra Trail 170 km, con partenza e arrivo a Vezza d’Oglio (BS) che è il quartier generale dell’evento, dove i partecipanti devono affrontare anche 11500 metri di dislivello positivo e svariati passaggi in alta quota. Tra i punti più elevati del percorso ci sono Cima Rovaia e la Bocchetta di Valmassa - che raggiungono i 2500 metri slm - e il Passo dei Contrabbandieri, “Cima Coppi” dell’evento a quasi 2700 metri di quota.
In ordine decrescente di distanza troviamo Adamello Trail 100 km, con 6050 metri di dislivello. Il percorso segue quello della sorella maggiore fino all'ottantesimo chilometro, comprendendo quindi tutte le maggiori cime. Dopo la base vita di Ponte di Legno, il percorso si immette sulla Via Carolingia e fa nuovamente rotta verso Vezza d’Oglio.
Adamello Half Trail 60 km (4000 metri D+) è la sfida più recente lanciata dagli organizzatori dell'evento di inizio autunno. Le due edizioni disputate fino ad ora sono andate sold out, dimostrando come questa distanza sia diventata sin da subito una delle preferite dei partecipanti. La traccia ripercorre quella dei due percorsi più lunghi fino a Sant’Apollonia, nel comune di Ponte di Legno, per poi rientrare alla base prima di approcciare Case di Viso e l’iconica salita in notturna al Passo dei Contrabbandieri.
La sfida più intensa è invece quella sui 35 chilometri per 2200 metri di dislivello di Adamello Short Trail. Con partenza dalla vicina Monno (BS), è l’unica gara a prendere il via nella giornata di sabato (e non il venerdì mattina).
© Emmanuele Pepè/Vitesse
Vincitori dell’undicesima edizione, andata in scena dal 26 al 28 settembre 2025, sono stati Alessandro Mioli e Margherita Vitali proprio sulla 35 km, Luca Arrigoni e Paola Gelpi sulla 60 km, Alessandro Affolati e Beliana Hilbert sulla 100 km, Simon Krautloher e Kristina Kmetova sulla 170 km. Quest’ultima ha già annunciato sui social media il ritorno a difendere la corona, e si è confermata campionessa anche sulla distanza lunga de La Grande Corsa Bianca di fine gennaio che per molti versi può essere considerata la versione "winter" di Adamello Ultra Trail.
Come successo nelle ultime due edizioni, AUT continua la sua collaborazione con il circuito internazionale TORX eXperience. Grazie a questa partnership, i finisher di AUT sulle distanze di 100 e 170 chilometri avranno a disposizione 15 PAX per il Tor Des Géants 2027 senza passare dal sorteggio.
© Adamello Ultra Trail Ufficio Stampa
ADAMELLO SERIES
Per quanto riguarda invece le Adamello Series (ovvero gli eventi collaterali), Adamello Vertical Kilometer sarà valida per il Campionato Italiano assoluto e di categoria Vertical Kilometer, mentre Adamello Vertical Junior per la Coppa Italia Giovani supported by Mico. Le relative iscrizioni verranno aperte in un secondo momento, più a ridosso dell’evento.
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web ufficiale www.adamelloultratrail.it e sui canali social dell’evento.