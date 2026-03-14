Adamello Ultra Trail 2026, campagna iscrizioni al via: si corre a fine settembre

Vincitori dell’undicesima edizione, andata in scena dal 26 al 28 settembre 2025, sono stati Alessandro Mioli e Margherita Vitali proprio sulla 35 km, Luca Arrigoni e Paola Gelpi sulla 60 km, Alessandro Affolati e Beliana Hilbert sulla 100 km, Simon Krautloher e Kristina Kmetova sulla 170 km. Quest’ultima ha già annunciato sui social media il ritorno a difendere la corona, e si è confermata campionessa anche sulla distanza lunga de La Grande Corsa Bianca di fine gennaio che per molti versi può essere considerata la versione "winter" di Adamello Ultra Trail.