TRAILRUNNING

Trail dei Corni: riflessi azzurri sulle montagne del Triangolo Lariano

L'evento di Valbrona scelto ancora una volta da FISky come raduno in vista dei grandi appuntamenti internazionali dei prossimi mesi

di Stefano Gatti
13 Mar 2026 - 14:28
Tra gli appuntamenti trail più gettonati della primavera un posto di riguardo spetta senza ombra di dubbio al Trail dei Corni, da alcuni anni ormai in programma nel mese di aprile. L’evento che fa campo base a Valbrona, al centro del Trangolo Lariano che divide appunti di due rami del Lario, sta scaldando i motori in avvicinamento all’ottava edizione che il comitato organizzatore della Sportiva Valbronese ASD ha fissato per domenica 12 Aprile, vale a dire il fine settimana successivo a quello delle festività pasquali. Conto alla rovescia entrato nell'ultimo mese insomma per una manifestazione che cresce di anno in anno in termini di sostanza tecnica, esperienza e credibilità. La campagna iscrizioni è in pieno svolgimento sul portale specializzato ENDU.

Novità del TDC 2026 è l’aggiunta in locandina di una prova entry level da quattordici chilometri di sviluppo lineare (per 700 metri D+) che ricalca il primo tratto di gara della distanza principale da 26 chilometri e una leggera modifica di quest’ultima che raggiunge la Colletta dei Corni attraversando il famoso Puntecc, la ciclopedonale, la Madonna del Ceppo e poi - tra pinete e faggeti - tocca due delle sessanta sorgenti di Valbrona: un aggiustamento che non modifica significativamente distanza e dislivello (1900 metri D+) che restano pressoché invariati.

Ad aggiungere prestigio e sostanza, Trail dei Corni ha validità come terza delle dieci tappe di CRAZY Skyrunning Cup Italy, segnandone il ritorno sulle Prealpi dopo la tappa isolana di XTERRA Villacidro Skyrace che (sabato 28 marzo) in Sardegna seguirà il debutto stagionale del circuito che è invece in programma in tempi brevi: domenica 22 marzo sui sentieri della Sky del Canto di Carvico, in provincia di Bergamo.

Rimanendo in ambito federale, come due anni fa Valbrona ospiterà nuovamente la Nazionale maggiore FISky (Federazione Italiana Skyrunning), alla quale si uniranno gli azzurrini della Youth A e B. La prova clou da ventisei chilometri è infatti una delle gare di selezione in vista dei Mondiali ISF (International Skyrunning Federation) del prossimo mese di settembre: da venerdì 18 a domenica 20 settembre sull’isola di La Gomera, nelle Canarie. Allo stesso modo, la prova d’ingresso sulla distanza dei quattordici chilometri lo sarà per i Mondiali giovanili di ISF che sono invece in programma in tempi molto più ravvicinati: il secondo weekend di maggio (da venerdì 8 a domenica 10) a Makarska, in Croazia.

Ad attendere tutti i concorrenti al campo base di Valbrona domenica 12 aprile un ricco pacco gara che comprende la birra dedicata Tucc Da Curza del Birrificio Dulac e - qualche ora più tardi al termine delle loro fatiche su e giù per i sentieri lariani - un terzo tempo all’altezza della situazione e della tradizione del Trail dei Corni che gode anche quest’anno del sostegno del partner tecnico Ande e sull’indispensabile contributo - a Valbrona e di più ancora lungo il percorso - di ben centocinquanta volontari, come sempre la vera spina dorsale della manifestazione.

