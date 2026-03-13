Trail dei Corni: riflessi azzurri sulle montagne del Triangolo Lariano

Novità del TDC 2026 è l’aggiunta in locandina di una prova entry level da quattordici chilometri di sviluppo lineare (per 700 metri D+) che ricalca il primo tratto di gara della distanza principale da 26 chilometri e una leggera modifica di quest’ultima che raggiunge la Colletta dei Corni attraversando il famoso Puntecc, la ciclopedonale, la Madonna del Ceppo e poi - tra pinete e faggeti - tocca due delle sessanta sorgenti di Valbrona: un aggiustamento che non modifica significativamente distanza e dislivello (1900 metri D+) che restano pressoché invariati.