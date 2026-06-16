K2 Valtellina Extreme Vertical Race: duemila metri only up tutti d'un fiato
I record da battere appartengono all'elvetico Roberto De Lorenzi e all'austriaca Andrea Mayr, ci si può iscrivere anche il giorno della garadi Stefano Gatti
© Giacomo Meneghello
È un cast stellare quello destinato ad animare l'ottava edizione di K2 Valtellina Extreme Vertical Race. La seconda tappa di Skyrunning National Series e di VAM Vertical Challenge è in programma sabato 20 luglio - al via dell'estate - a Talamona, in provincia di Sondrio. Nato come evoluzione agonistica (ma non solo) di una sfida tra gli sportivi più... competitivi del paese della Bassa Valtellina (sponda orobica), l'evento è fin dal suo varo in continua crescita. Ad alzare il sipario sull'ormai imminente race day è stata la conferenza stampa ufficiale che si è tenuta nel centro di Milano e precisamente nella sala stampa di Palazzo Lombardia.
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Al banco dei relatori Massimo Sertori (Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica), Davide Menegola (Presidente della Provincia di Sondrio) e Alessandro Cian (Assessore allo sport Comunità Montana Bassa Valtellina). A svelare numeri e programma ci ha pensato Andrea Mazzoni (Presidente del Comitato Organizzatore). Insieme a loro, nelle vesti di testimonial di K2 Valtellina Extreme Vertical Race a portare la sua testimonianza è stato Michele Boscacci, scialpinista azzurro e olimpionico di Milano Cortina 2026, già vincitore e recordman di una gara che per lui - valtellinese di Albosaggia - rappresenta una sorta di gara di casa.
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IL TRACCIATO
Non si era mai visto un livello simile per quella che viene considerata l’unica only up duemila metri di dislivello positivo non solo in Valtellina ma anche a livello regionale che conduce tutto d'un fiato dai 272 metri slm del centro di Talamona ai 2272 dei pochi metri quadrati della vetta di Cima Pisello, tra strade e mulattiere che si inerpicano sui ripidi pendii boschivi delle Orobie Valtellinesi, passando per l’alpeggio di Madrera e la conca di Pedroria. Qui i corridori passeranno in mezzo a due ali di folla, per poi salire su un ripido canalone a zig zag guadagnando la cresta panoramica che porta fino a raggiungere la vetta finale. Duemila metri di dislivello positivo appunto per nove chilometri di sviluppo, con pendenze che vanno dal 22 al 45 per cento, lungo i quali sabato 20 giugno si affrontano i migliori atleti della disciplina, pronti a garantire uno spettacolo mai visto prima considerato il valore degli atleti che si presenteranno alle otto e trenta ai nastri di partenza presso la Chiesa parrocchiale di Talamona.
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K2 Valtellina Extreme Vertical Race è inserita ufficialmente nel calendario della Federazione Italiana Skyrunning FISky. Alla chiusura delle iscrizioni online gli atleti accreditati sono 180 da nove differenti nazioni, con una significativa percentuale femminile del venti per cento. I ritardatari dell’ultima ora avranno la possibilità di iscriversi il giorno stesso della gara (sabato 20 giugno alla quota di 45 euro.
Per info
e-mail k2valtellina@virgilio.it
Tel. +39 348 376 2796
Allo scopo di preservare la bellezza naturale del territorio, la K2 Valtellina aderisce al progetto di Spirito Trail “Io non butto i miei rifiuti”, sposando inoltre una filosofia Plastic Free per la salvaguardia dell’ambiente: durante la gara vengono infatti utilizzati bandierine, bicchieri e materie prime totalmente riciclabili.
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I PROTAGONISTI
Trema il record stabilito nel 2024 dal campione elvetico Roberto Delorenzi di con il tempo di un'ora, 16 minuti e 22 secondi. Lo specialista elvetico è pronto a difendere con le unghie e con i denti il personal best e magari a ritoccarlo. Missione vittoria e record per i toprunners di un parterre de roi che comprende Andrea Elia (fresco bronzo europeo di corsa in montagna nella prova di sola salita) e il valdostano Daniel Thedy (vincitore a Talamona nel 2025). Con loro al via gli scialpinisti Paul Verbnjak (olimpionico di specialità), Christof Hochenwarter e Hannes Lohfeyer, insieme al rossocrociato Fiorillo Camesi, campione del mondo vertical U23 Fiorillo Camesi.
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Tornando ai nostri ci sarà anche Luca Del Pero, autore nelle ultime settimane da un fenomenale rientro-gara con la vittoria nella Pasturo-Rifugio Brioschi (tappa inaugurale di VAM Vertical Challenge) e nella Resegup di Lecco. Puntano in alto (in tutti i sensi, atleti di valore assoluto come Davide Magnini, Marcello Ugazio, Tiziano Moia e Luca Curioni.
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Livello molto alto anche in gara donne, con le due svedesi Natalie Persson e Fanny Borgstrom pronte a giocare la parte del leone insieme alla francese Sonia Brussoz (vincitrice del prestigioso circuito scialpinistico la Grande Course) e alle tedesche Luisa e Tatiana Paller (olimpionica di scialpinismo). Attenzione anche alla scialpinista austriaca Sarah Dreier, senza dimenticare il gruppetto italiano composto dall’azzurra Benedetta Broggi, dall'intramontabile Corinna Ghirardi (più volte vincitrice a Talamona e reduce dal trionfo nella Monterosa Skymarathon della scorsa settimana) e poi ancora da Martina Pozzi, Martina Bilora e Dimitra Teocharis. In campo femminile il record da battere è quello da un'ora, 24 minuti e 46 secondi "stampato" due anni fa dalla regina della specialità: la pluricampionessa austriaca Andrea Mayr.
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TERZO TEMPO
Al termine della manifestazione è previsto il pranzo tipico valtellinese presso la tensostruttura in paese, con gli immancabili pizzoccheri e bresaola disponibili anche per simpatizzanti e accompagnatori. Alle diciotto in punto scatterà il famoso K2 Night Party, il terzo tempo che assicura Happy Hours e cena a base di polenta, costine e altre prelibatezze. Dalle ore venti spazio invece alla musica con la Rock Band Live INDACO, seguita alle ventidue dallo Special Guest DJ Polo, che in console farà ballare tutti fino a notte fonda.
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DICHIARAZIONI
Massimo Sertori (Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica)
"Faccio i miei complimenti a tutti gli organizzatori per questo grande evento che migliora ogni anno. Chi partecipa a questa gara ha una grande passione per questo sport e vive emozioni fortissime, che anche da spettatore si possono provare. In questi scenari riesci ad apprezzare la capacità, la forza e la resistenza di questi atleti, sentendoti coinvolto in un ambiente unico per le bellezze naturali che ti circondano. Luoghi e cime dal fascino impareggiabile: vale la pena veramente vivere la montagna, che oltre i duemila metri è decisamente un mondo a parte".
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Davide Menegola (Presidente Provincia di Sondrio)
"Anno dopo anno questa manifestazione ha saputo crescere, trasformandosi da una sfida locale a una gara di riferimento nel panorama internazionale dello skyrunning. Il segreto della K2 sta nella sua capacità di coniugare quattro elementi fondamentali: lo sport d'eccellenza, la natura vissuta con rispetto, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dello straordinario paesaggio delle nostre montagne. Ma quest'anno c'è una novità che ci riempie di orgoglio e che proietta Talamona ancora più in alto. La nostra K2 è entrata ufficialmente a far parte del prestigioso circuito VAM Vertical Challenge! Una sinergia di altissimo livello che ci vede uniti a due località regine della corsa in montagna come Pasturo e Courmayeur. Tre tappe iconiche - Valsassina, Valtellina e Valle d'Aosta - che uniscono idealmente le vette più spettacolari e i vertical più duri d'Italia. Questo ingresso nel circuito non è solo un traguardo, ma la conferma del valore tecnico e organizzativo della nostra gara. Voglio ringraziare di cuore i volontari che sono il vero motore di questo evento, gli sponsor, le istituzioni e i media partner che credono in questo progetto. K2 Talamona è pronta a regalare un'altra pagina di grande sport. Grazie a tutti e buona scommessa... verso la vetta".
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Andrea Mazzoni (Presidente Comitato organizzatore)
"Quest’anno, e con orgoglio, siamo seconda tappa di Skyrunning National Series. Avremo ai nastri di partenza alcuni degli atleti più forti in circolazione nelle gare only up, provenienti da diverse nazioni. Tra loro anche alcuni atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non vedo l’ora di vederli in azione e sfidare la forza di gravità lungo la linea verticale che sale verso la vetta. Voglio ringraziare gli enti, l’amministrazione comunale, gli sponsor e tutti i volontari che ci supportano in questa nostra sfida. La nostra mission è ampliare il pacchetto di esperienze a livello sportivo, turistico ed enogastronomico, in un territorio stupendo come quello della Bassa Valtellina".
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