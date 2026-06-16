K2 Valtellina Extreme Vertical Race: duemila metri only up tutti d'un fiato

"Anno dopo anno questa manifestazione ha saputo crescere, trasformandosi da una sfida locale a una gara di riferimento nel panorama internazionale dello skyrunning. Il segreto della K2 sta nella sua capacità di coniugare quattro elementi fondamentali: lo sport d'eccellenza, la natura vissuta con rispetto, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dello straordinario paesaggio delle nostre montagne. Ma quest'anno c'è una novità che ci riempie di orgoglio e che proietta Talamona ancora più in alto. La nostra K2 è entrata ufficialmente a far parte del prestigioso circuito VAM Vertical Challenge! Una sinergia di altissimo livello che ci vede uniti a due località regine della corsa in montagna come Pasturo e Courmayeur. Tre tappe iconiche - Valsassina, Valtellina e Valle d'Aosta - che uniscono idealmente le vette più spettacolari e i vertical più duri d'Italia. Questo ingresso nel circuito non è solo un traguardo, ma la conferma del valore tecnico e organizzativo della nostra gara. Voglio ringraziare di cuore i volontari che sono il vero motore di questo evento, gli sponsor, le istituzioni e i media partner che credono in questo progetto. K2 Talamona è pronta a regalare un'altra pagina di grande sport. Grazie a tutti e buona scommessa... verso la vetta".