Dalla città alla vetta: Aosta-Becca di Nona, Boffelli e Minetti a segno

Agli oltre duecentocinquanta concorrenti che hanno scelto la prova clou dell’evento Aosta-Becca di Nona si sono aggiunti i centodieci finishers dell’Aosta-Comboé da dieci chilometri per 1500 metri di dislivello positivo. Tra gli uomini il successo è andato al runner libero Federico Bonino (un’ora, dodici minuti e 48 secondi il suo finish time) che ha preceduto di tre minuti e tre secondi l’emergente Marco Magistro (APD Pont-Saint-Martin) e di tre l’altro indipendente Alex Noussan. In gara donne l’astigiana Giorgia Forno (Atletica Saluzzo) è salita sul gradino più alto del podio raggiungendo il suggestivo vallone di Comboé nel tempo di un’ora, 40 minuti e sei secondi (ventunesima della classifica generale). Secondo posto per Alessandra Joly di Atletica Cogne Aosta a tre minuti e 23 secondi (ventitreesima), terzo per la runner libera Anais Zemoz, ventiquattresima con un tempo di soli tredici secondi più alto di quello di Joly.