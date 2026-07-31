La trattativa

Clamoroso dall'Inghilterra: l'Arsenal avrebbe trovato l'accordo con Vinicius

Secondo quanto riportato da un noto insider di mercato dei Gunners ci sarebbe l'intesa di massima tra i londinesi e il brasiliano

31 Lug 2026 - 23:46
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Quanto filtra in questi minuti dall'Inghilterra ha del clamoroso: l'Arsenal avrebbe trovato l'accordo sui termini personali con Vinicius per portarlo all'ombra dell'Emirates Stadium. RocNation Sports, agenzia che cura gli interessi dell'esterno brasiliano, sarebbe attiva per cercare di mandare in porto il trasferimento del classe 2000. Tutto ciò che è legato a questa trattativa è infatti frutto delle difficoltà e dei rallentamenti che il rinnovo di Vini, in scadenza a giugno 2027, sta trovando nelle discussioni con la Casa Blanca. Proprio oggi Marca, uno dei top media vicini al club madrileno, ha riportato di un ultimatum della dirigenza al giocatore: quella del Real è l'ultima offerta alla stella della Seleçao, non ci saranno ulteriori rialzi o trattative perché le Merengues vogliono si premiarlo a livello di adeguamento contrattuale, ma non superare certi limiti che creerebbero dissapori in spogliatoio. O il giocatore accetta ora o verrà presa in considerazione la cessione per non perdere il giocatore a zero euro tra pochi mesi. Su questo terreno fertile sta germogliando quindi la spinta di Mikel Arteta per provare a portare a Londra uno dei più forti giocatori al mondo.

Gli ostacoli

 Ovviamente, anche se l'accordo tra Vinicius e Arsenal venisse confermato ed è tutto fuorché scontato, la trattativa sarebbe lungi dal definirsi conclusa o in dirittura d'arrivo: tra Gunners e Blancos ci sarebbe una montagna da scalare per giungere a dama, specialmente perché per José Mourinho sarebbe un grave problema perdere uno dei top tre giocatori della squadra durante la preparazione della stagione. Inoltre, non sarebbe un segnale da Real Madrid. Infine, il problema è anche economico: è molto difficile che i Blancos vendano il giocatore questa estate a meno di 150 milioni, nonostante la scadenza prossima. L'Arsenal è un club molto ricco, ha già affrontato spese immani in passato come quella per Declan Rice, ma questa presupporrebbe un impegno economico ben superiore, il più ampio della storia dei londinesi. 

Il timore dei tifosi Gunners

 I tifosi dell'Arsenal si sono scatenati sui social, tra esaltazione e prudenza. A serpeggiare tra i sostenitori del club londinese è il dubbio che il giocatore e la sua agenzia stiano cercando di forzare la mano con il Real Madrid per un rinnovo a condizioni più favorevoli sventolando il fantasma dell'accordo con un altro club, senza reali intenzioni di trasferimento. La risposta arriverà nei prossimi giorni o settimane.

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