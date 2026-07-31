Clamoroso dall'Inghilterra: l'Arsenal avrebbe trovato l'accordo con Vinicius

Quanto filtra in questi minuti dall'Inghilterra ha del clamoroso: l'Arsenal avrebbe trovato l'accordo sui termini personali con Vinicius per portarlo all'ombra dell'Emirates Stadium. RocNation Sports, agenzia che cura gli interessi dell'esterno brasiliano, sarebbe attiva per cercare di mandare in porto il trasferimento del classe 2000. Tutto ciò che è legato a questa trattativa è infatti frutto delle difficoltà e dei rallentamenti che il rinnovo di Vini, in scadenza a giugno 2027, sta trovando nelle discussioni con la Casa Blanca. Proprio oggi Marca, uno dei top media vicini al club madrileno, ha riportato di un ultimatum della dirigenza al giocatore: quella del Real è l'ultima offerta alla stella della Seleçao, non ci saranno ulteriori rialzi o trattative perché le Merengues vogliono si premiarlo a livello di adeguamento contrattuale, ma non superare certi limiti che creerebbero dissapori in spogliatoio. O il giocatore accetta ora o verrà presa in considerazione la cessione per non perdere il giocatore a zero euro tra pochi mesi. Su questo terreno fertile sta germogliando quindi la spinta di Mikel Arteta per provare a portare a Londra uno dei più forti giocatori al mondo.