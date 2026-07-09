Prova del nove: VUT Valmalenco Ultradistance Trail, una sfida nella sfida

Vietato parlare di piano B piuttosto... AA! Per cause di forza maggiore, quella 2026 sarà una VUT inedita: forse ancora più dura del solito ma sempre bellissima, wild e alpinistica. Il comitato organizzatore di Valmalenco Ultradistrance Trail, il classico appuntamento disegnato sull’Alta Via della Valmalenco, al quale il carattere trail sta decisamente stretto, ha levato mercoledì 8 luglio i veli sulla nona edizione, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 luglio. In scaletta gli appuntamenti agonistici, ma anche tanta voglia di fare conoscere tutte le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche che si possono trovare al cospetto del massiccio del Piz Bernina e del Pizzo Scalino, la montagna simbolo della Valmalenco. Il lancio è avvenuto a Sondrio, nella suggestiva location di Castel Masegra e in particolare negli spazi del CAST, il CAstello delle STorie di montagna, un vero e proprio museo narrante e ad alto tasso di interattività. Alla conferenza stampa moderata da Maurizio Torri (direttore di Sportdimontagna.com) erano presenti diverse autorità locali, tra le quali il Presidente della Provincia Davide Menegola, il questore di Sondrio Sabato Riccio, il comandante della Guardia di Finanza Daniele Sanapo e i vari amministratori dei comuni interessati dal passaggio delle gare. Al tavolo dei relatori anche Roberto Spini in rappresentanza di Autotorino SpA che da quest’anno entra a fare parte dei main sponsor della VUT.

