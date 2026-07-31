Barcellona, arriva il giovane belga Bisiwu

31 Lug 2026 - 23:32
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Il Barcellona ha annunciato l'ingaggio del diciottenne esterno belga Jesse Bisiwu, con un contratto fino al 2031. Arriva dal Club Brugge, dove ha militato solo nella squadra riserve della seconda divisione belga. Il Barça non ha rivelato l'importo del trasferimento. Secondo la stampa locale, si aggirerebbe intorno agli 8,5 milioni di euro, più una clausola del 20% sulla futura rivendita. Jesse Bisiwu diventerà il terzo belga nella storia a vestire la maglia blaugrana, dopo Fernand Goyvaerts negli anni '60 e Thomas Vermaelen più recentemente. Bisiwu è il terzo acquisto per i campioni di Spagna in carica, che hanno già rinforzato il reparto offensivo con l'arrivo dell'inglese Anthony Gordon e del tedesco Karim Adeyemi. In grado di giocare sia sull'ala sinistra che su quella destra, Bisiwu si è fatto notare al Campionato Europeo Under-17 UEFA del 2025, dove è stato inserito nella formazione ideale.

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