Mountain bike, Europei: argento azzurro nel Team Relay

31 Lug 2026 - 23:53
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Per il terzo anno consecutivo l'Italia sale sul podio del Team Relay agli Europei di MTB. A Monteceneri, dopo due titoli continentali consecutivi, la Nazionale azzurra conquista la medaglia d'argento alle spalle della Svizzera, portando a due il bottino italiano nella rassegna dopo il secondo posto di Juri Zanotti nello Short Track Elite. La formazione composta da Filippo Fontana, Jacopo Putaggio, Valentina Corvi, Giada Specia, Mariachiara Signorelli e Fabio Bassignana ha interpretato la gara sempre nelle posizioni di vertice, rimanendo in lotta con i padroni di casa nelle prime frazioni. La Svizzera ha trovato l'allungo decisivo nel secondo giro, aumentando progressivamente il vantaggio, mentre gli azzurri hanno difeso la seconda posizione fino al traguardo. Alle spalle si è classificata la Danimarca, terza, davanti alla Germania. Per la Nazionale italiana si tratta del terzo podio consecutivo nel Team Relay europeo, a conferma della continuità di rendimento in una specialità che negli ultimi anni ha visto gli azzurri protagonisti assoluti con due titoli e un argento. 

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