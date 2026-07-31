Ciclismo, investito da un'auto: Roglic si ritira dalla Clásica San Sebastián

31 Lug 2026 - 23:26
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Investito da un'auto, lo sloveno Primoz Roglic non prenderà il via alla Clásica San Sebastián, ha annunciato sul proprio account Instagram, alla vigilia della corsa basca. "Sono stato investito da un'auto qualche giorno fa. Purtroppo non parteciperò alla Clásica San Sebastián (...). Non è la situazione migliore, ma questa è la vita", ha scritto il corridore della Red Bull Bora, sotto una foto che mostra un grosso livido sulla coscia destra. Domani nei Paesi Baschi, avrebbe dovuto correre per la prima volta insieme al compagno di squadra Remco Evenepoel, recente secondo classificato al Tour de France, che tenterà di diventare il primo ciclista nella storia a vincere la corsa per la quarta volta. Vittima di numerose cadute nel corso della carriera, il 36enne Roglic si è ritirato anche dal Tour de Burgos all'inizio di agosto. Ora si concentrerà sul Giro di Spagna, corsa che ha vinto quattro volte e che inizierà il 22 agosto a Monaco.

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