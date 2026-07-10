GOinUP 2026: Kurt-Up in Val Gerola: Antonioli e Della Pedrina non si battono

Se la vittoria di Antonioli non è mai stata in dubbio, va reso onore al merito dei suoi più diretti avversari: il podio è compreso nel breve spazio di una ventina di secondi. Più staccati a completare in quest'ordine la top five (portando a tre a quota Team Valtellina nella parte altissima del ranking) l'attuale leader del circuito Matteo Corazza con il tempo di diciotto minuti e 44 secondi e Mattia Curtoni che da parte sua ha chiuso la prova in diciotto minuti e 57 secondi. Seguono nell’ordine dalla sesta alla decima casella della classifica Matteo Bottà (lui pure Team Valtellina), Massimo Triulzi (GP Valchiavenna), Lorenzo Copes (Kv Lagunc), Tommaso Caneva (GP Talamona) e Stefano Rasella (Altletica Alto Lario).