GOinUP 2026: Kurt-Up in Val Gerola: Antonioli e Della Pedrina non si battono
Il lecchese e la chiavennasca ancora una volta senza rivali nel circuito serale benefico e solidale della Bassa Valtellinadi Stefano Gatti
© Davide Vaninetti
Formula serale non si cambia, vincitori nemmeno... o quasi! Daniel Antonioli e Sveva Della Pedrina sono i dominatori (anche) dell’ottava tappa di GOinUP 2026. Al traguardo 434 dei quasi cinquecento iscritti alla Kurt-Up, gara di sola salita organizzata mercoledì 8 luglio da Sport Race Valtellina nell'ambito del sempre affollato challenge vertical serale e infrasettimanale del tratto iniziale della Valtellina con partenza da Mellarolo (in Val Gerola, versante orobico della valle dell'Adda) e arrivo al Rifugio della Corte, dopo due chilometri e mezzo di gara con 450 metri di dislivello positivo.
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Fin dalle prime battute è stato chiaro che la Kurt-Up stata una sfida a tre, con il sempre competitivo Daniel Antonioli, il compagno di squadra Gabriele Scaioli e il locale Davide Zugnoni candidati per la vittoria. A presentarsi da solo sulla rampa finale del Rifugio della Corte sè stato Antonioli (Team Pasturo ASD/Team SCARPA) che ha completato missione vittoria nel tempo di diciassette minuti e 53 secondi. Gradino centrale del podio a tredici secondi dal vincitore per Scaioli (Team Pasturo ASD), terza piazza per il beniamino local Zugnoni (Team Valtellina ASD), che ha tagliato il traguardo sei soli secondi dopo Scaioli.
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Se la vittoria di Antonioli non è mai stata in dubbio, va reso onore al merito dei suoi più diretti avversari: il podio è compreso nel breve spazio di una ventina di secondi. Più staccati a completare in quest'ordine la top five (portando a tre a quota Team Valtellina nella parte altissima del ranking) l'attuale leader del circuito Matteo Corazza con il tempo di diciotto minuti e 44 secondi e Mattia Curtoni che da parte sua ha chiuso la prova in diciotto minuti e 57 secondi. Seguono nell’ordine dalla sesta alla decima casella della classifica Matteo Bottà (lui pure Team Valtellina), Massimo Triulzi (GP Valchiavenna), Lorenzo Copes (Kv Lagunc), Tommaso Caneva (GP Talamona) e Stefano Rasella (Altletica Alto Lario).
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Successo mai in discussione in gara donne per la mattatrice di GOinUP 2026 Sveva Della Pedrina. La fortissima chiavennasca in nero verde La Recastello ha timbrato in venti minuti e 43 secondi la sua ennesima vittoria nel circuito onluy-up, scalando fino alla ventesima casella una classifica assoluta da 432 effettivi, poco meno di un terzo dei quali quali donne. Seconda posizione per Barbara Sangalli (AS Premana, 37esima), al traguardo con un ritardi di un minuti e 35 secondi dalla vincitrice. Terzo gradino del podio per la giovane Camilla Bonariva di US Malonno (43esima) con il tempo finale di ventidue minuti e 32 secondi. A sigillare la top five sono state nell’ordine Raffaella Rossi e Federica Morosini, entrambe griffate Team Valtellina).
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Prossimo appuntamento GOinUP mercoledì 22 luglio, quando è in programma il Vertical Lino, penultima tappa del circuito che - dopo la pausa agostana - si chiuderà poi a fine estate con la Arz-Up di mercoledì 16 settembre a Morbegno-Arzo, senza però dimenticare la terza e ultima gara amica del calendario: la Mirtillo Vertical di giovedì 30 luglio a Rasura, di ritorno quindi in Val Gerola a poco più di due settimane dalla Kurt-Up.
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Tornando al Vertical Lino, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Bema cambia quest'anno percorso a causa dei lavori della nuova galleria: si tornerà al primo tracciato, con partenza nel centro abitato di Bema e linea del traguardo in prossimità del Rifugio Ronchi dopo 430 metri di salita spalmati su un tracciato lineare da tre chilometri e duecento metri.
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