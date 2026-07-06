Fate la vostra scelta: Dolomyths Run, tre distanze per un sogno

Le squadre ufficiali che vanno per la maggiore hanno già comunicato al comitato organizzatore trentino i nominativi degli atleti che si contenderanno il successo finale. Team Salomon che ha iscritto alla sky il lecchese Andrea Rota (molto attivo e competitivo in questo primo scorcio d'estate), il cuneese Simone Giolitti e i due veneti Federico Presa e Lorenzo Cagnati. In campo femminile la veronese Elisa Presa e l’esordiente trentina Luna Giovanetti. Interessante la presenza del veronese Mattia Tanara e del suo compagno di squadra Marcello Ugazio nelle file del Team Scott, mentre La Sportiva schiererà il trentino Stefano Gardener. Da tenere d’occhio il friulano Tiziano Moia (protagonista assoluto dodici mesi fa nel tratto in salita) e il giovane verticalista elvetico ticinese Fiorillo Camesi, fresco vincitore di tre medaglie ai recenti campionati del mondo under 23 di skyrunning in Croazia e del doppio chilometro verticale K2 Valtellina a Talamona, in provincia di Sondrio. Sono giornate di valutazione invece per il campione in carica Luca Del Pero, in fase di recupero fisico dopo un mese di giugno molto intenso e soprattutto vincente. Il brianzolo deciderà all’ultimo se difendere il suo titolo.