Fate la vostra scelta: Dolomyths Run, tre distanze per un sogno
Tutto pronto a Canazei per lo show del weekend: oltre ottocento partecipanti al via, campagna iscrizioni ancora apertadi Stefano Gatti
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Forcella Pordoi, Piz Boè, Val Lasties per la classica e impegnativa skyrace. Marmolada e Lago di Fedaia, Viel del Pan, Passo Pordoi, Col Rodella per il trail e la prova short. Sono queste le parole ma soprattutto i passaggi chiave della ventottesima edizione di DoloMyths Run, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio in Val di Fassa dal campo base di Canazei. Tre gare in due giorni: si parte al sabato con il trail sulla distanza della maratona e la versione short da dodici chilometri, gran finale all'indomani con la leggendaria "sky".
Le squadre ufficiali che vanno per la maggiore hanno già comunicato al comitato organizzatore trentino i nominativi degli atleti che si contenderanno il successo finale. Team Salomon che ha iscritto alla sky il lecchese Andrea Rota (molto attivo e competitivo in questo primo scorcio d'estate), il cuneese Simone Giolitti e i due veneti Federico Presa e Lorenzo Cagnati. In campo femminile la veronese Elisa Presa e l’esordiente trentina Luna Giovanetti. Interessante la presenza del veronese Mattia Tanara e del suo compagno di squadra Marcello Ugazio nelle file del Team Scott, mentre La Sportiva schiererà il trentino Stefano Gardener. Da tenere d’occhio il friulano Tiziano Moia (protagonista assoluto dodici mesi fa nel tratto in salita) e il giovane verticalista elvetico ticinese Fiorillo Camesi, fresco vincitore di tre medaglie ai recenti campionati del mondo under 23 di skyrunning in Croazia e del doppio chilometro verticale K2 Valtellina a Talamona, in provincia di Sondrio. Sono giornate di valutazione invece per il campione in carica Luca Del Pero, in fase di recupero fisico dopo un mese di giugno molto intenso e soprattutto vincente. Il brianzolo deciderà all’ultimo se difendere il suo titolo.
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Al via della prova trail spiccano le presenze del marchigiano Giacomo Forconi (vincitore della passata edizione) e quelle di Diego Angella e di Andreas Reiterer per Team La Sportiva. Fra gli altri iscritti alla gara lunga da segnalare l’altoatesino Samuel Demetz, il valdostano Didier Chaberge, l’argentino Pablo Barnes, il trentino Christian Modena e il siciliano Francesco Mangano. In gara donne riflettori puntati sulla ligure Virginia Oliveri, sulla valtellinese Alice Testini e sulla trentina Giulia Marchesoni che si aggiudicò la prima edizione di questo formato di gara. Luca Cagnati invece ha prenotato il pettorale per la prova short (salvo ripensamenti dell’ultima ora), cosiccome lo specialista di corsa in montagna Marco Filosi. Presente all'appuntamento il veterano Giovanni Tacchini del Team Valtellina, un affezionato all’evento fassano. Resta un punto interrogativo sulla vincitrice dello scorso anno Camilla Rizzardi, che deciderà all’ultimo se indossare o meno il pettorale.
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Le adesioni alle tre gare hanno superato quota ottocento con presenze provenienti da tante regioni italiane ma anche dall’estero. La campagna iscrizioni è aperta sul portale specializzato ENDU, raggiungibile anche dalla pagina web https://www.dolomythsrun.it
L’evento Dolomyths scatta sabato 11 luglio con la mass start in contemporanea alle ore sette del mattino in punto per trail e short da Piazza Marconi a Canazei. Domenica 12 sarà la volta della DoloMyths Run Sky, la cui traccia di gara avrà uno sviluppo lineare di ventun chilometri e 700 metri, per un dislivello positivo di 1750 metri. Dopo il piano b dello scorso anno (con il taglio del Piz Boé a causa del maltempo) si torna all’itinerario classico con i passaggi da Passo Pordoi, Forcella Pordoi, Rifugio Boè, Val Lasties e Pian Schiavaneis. Il segnale di partenza è fissato per le 08.15 del mattino da Piazza Marconi.
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