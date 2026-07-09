Prova del nove: VUT Valmalenco Ultradistance Trail, una sfida nella sfida

Davide Menegola - Presidente Provincia di Sondrio: "La chiusura della strada per Franscia e Campomoro dopo la frana dello scorso novembre poteva significare l'annullamento della Valmalenco Ultra Distance Trail. Non è successo, e non è un caso: quando un territorio alimenta con continuità la propria rete - Comune di Lanzada, Guide Alpine, comitato organizzatore, Provincia - si trova pronto anche di fronte a un imprevisto che avrebbe potuto compromettere un'edizione intera. I nuovi tracciati della nona edizione sono la prova che questo lavoro di squadra, fatto tutto l'anno e non solo nell'emergenza, è ciò che tiene in piedi un evento diventato ormai un riferimento per il trailrunning alpino e per l'intero sistema turistico della provincia. Un ringraziamento va al comitato organizzatore, che in pochi mesi ha ridisegnato la gara senza snaturarla, e un in bocca al lupo a tutti gli atleti che il 24 e 25 luglio affronteranno percorsi inediti quanto impegnativi".



Marco Negrini - Sindaco di Lanzada, a nome dei primi cittadini di Chiesa, Torre, Spriana e Caspoggio: "È con grande piacere che a nome di tutte le amministrazioni comunali della Valmalenco rivolgo il mio saluto ai partecipanti, agli organizzatori, ai volontari e agli appassionati della VUT. Questa nona edizione si distingue anche perché parte dei tracciati percorsi dagli atleti saranno inediti che offriranno alle centinaia di iscritti un’esperienza unica tra paesaggi spettacolari, sentieri di montagna e luoghi ricchi di storia e tradizione. VUT rappresenta un’importante occasione di promozione del nostro territorio, coniugando sport, natura e rispetto per l’ambiente, valori che caratterizzano profondamente e da sempre la comunità della Valmalenco. Rivolgo un sentito ringraziamento agli organizzatori e ai numerosi volontari che, con passione e dedizione, rendono possibile questo evento, contribuendo a far conoscere la Valmalenco ben oltre i suoi confini georgrafici. Auguro a tutti gli atleti di vivere una gara intensa e ricca di soddisfazioni, affrontando i percorsi con entusiasmo, spirito sportivo e in piena sicurezza. Benvenuti in Valmalenco... e buona VUT a tutti!"



Roberto Spini - Autotorino SpA: "Autotorino negli anni Novanta era vicina al mondo dello skyrunning perché vedeva in questo sport sia i valori che contraddistinguono la nostra realtà, sia una potente veicolazione dell’ambiente e della cultura dell’alta montagna: dalla manutenzione dei sentieri sino alla promozione turistica con indotto sui rifugi. Oggi la VUT è l’ideale evoluzione di tutto questo, amplificata nel potenziale grazie alle capacità organizzative che ne stanno alla base, ma anche ai suggestivi paesaggi della Valmalenco, che attraversa e che contribuisce a diffondere attraverso le potenzialità social e mediatiche contemporanee".