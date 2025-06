K2 Valtellina Extreme Vertical: Thedy e Mayr, il record può attendere

In gara-uomini, sfida serrata a tre tra Marcello Ugazio, Andrea Elia e Daniel Thedy nella prima parte della salita. In splendida forma fin dall'inizio della primavera, il valdostano Thedy ha fatto la differenza nella seconda metà dell'itinerario, mettendo poi in cassaforte la vittoria nel tratto finale in cresta. Ad Ugazio ed Elia non è rimasto altro da fare che giocarsi il secondo posto, onorando fino in fondo (anzi fino in cima) L'impegno con un tiratissimo rush finale. A spuntarla è stato il polivalente atleta piemontese nei confronti del campione italiano vertical grazie ad uno scatto... da centometrista negli ultimi quindici metri di gara! Resistono i record assoluti della stessa Mayr (2023) e dell'elvetico Roberto Delorenzi (2024), grazie anche a condizioni non proprio ideali quest'anno, con clima caldo e afoso e la nebbia nella parte finale.