Quebec Mega Trail: la prima di GTWS in Canada è di Kiprotich e Florea

Kiriago si è rivelato il grande protagonista dei segmenti bonus. Il keniano ha fatto segnare il miglior tempo nel segmento in salita (20:11), conquistando 10 preziosi punti bonus nella classifica generale. È stato inoltre il più veloce tra i contendenti al vertice nel segmento in discesa, una sezione di 1,9 chilometri con una pendenza media del -15,8%. Tuttavia, il miglior tempo assoluto è andato ancora una volta a Bogdan Damian (Kailas Fuga), che ha fermato il cronometro a 4:58, precedendo di 2,8 secondi Anders Kjaerevik (VJ Shoes/Saysky). Il rumeno ha confermato la sua assoluta superiorità in questa specialità, avendo conquistato tutti i segmenti di discesa disputati finora in stagione: Zegama-Aizkorri, Ledro Sky Trentino e Québec Mega Trail.