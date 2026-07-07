Quebec Mega Trail: la prima di GTWS in Canada è di Kiprotich e Florea
Il keniano e la rumena fanno la differenza nell'esordio di Golden Trail World Series sul suolo canadesedi Stefano Gatti
© GTWS/Koastal Forest
Samwel Kiprotich (Salomon) e Madalina Florea (Scott) hanno dominato la scena nell’esordio delle Golden Trail World Series(GTWS) in Canada, imponendosi al Quebec Mega Trail. I due atleti hanno offerto straordinarie prove di velocità e resistenza per conquistare la vittoria nella terza tappa della stagione, disputata su un impegnativo percorso di 28,7 chilometri con 1397 metri di dislivello positivoe campo base nella località di Beaupré.
Il tracciato combinava due tecniche ascese al Mont-Sainte-Anne, ripide discese attraverso il suo comprensorio sciistico e veloci sentieri singletrack disseminati di radici. Il risultato è stato uno degli eventi più emozionanti e combattuti degli ultimi anni, soprattutto nella gara maschile, nella quale i primi sei classificati hanno tagliato il traguardo racchiusi in appena 48 secondi.
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48 SECONDI TRA I PRIMI SEI: KIPROTICH EMERGE VINCITORE IN QUEBEC
La gara è partita a un ritmo forsennato. Il primo terzo del percorso concentrava quasi tutto il dislivello positivo, con una doppia salita e discesa sulle pendici del Mont-Sainte-Anne. La prima ascesa, una salita brutale di 2,4 chilometri con una pendenza media del 21%, ha rapidamente selezionato un gruppo di testa composto da Adam Sjolund (Ponderosa Pilates), Elhousine Elazzaoui (Nnormal), Philemon Kiriago (Run2gether on Trail) e Timothy Kibett (Salomon). Poco dietro seguivano Samwel Kiprotich, a soli 12 secondi, e Taylor Stack (Brooks), a 25 secondi.
Kiriago si è rivelato il grande protagonista dei segmenti bonus. Il keniano ha fatto segnare il miglior tempo nel segmento in salita (20:11), conquistando 10 preziosi punti bonus nella classifica generale. È stato inoltre il più veloce tra i contendenti al vertice nel segmento in discesa, una sezione di 1,9 chilometri con una pendenza media del -15,8%. Tuttavia, il miglior tempo assoluto è andato ancora una volta a Bogdan Damian (Kailas Fuga), che ha fermato il cronometro a 4:58, precedendo di 2,8 secondi Anders Kjaerevik (VJ Shoes/Saysky). Il rumeno ha confermato la sua assoluta superiorità in questa specialità, avendo conquistato tutti i segmenti di discesa disputati finora in stagione: Zegama-Aizkorri, Ledro Sky Trentino e Québec Mega Trail.
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Una volta superate le due principali ascese, la gara ha cambiato ritmo sul versante nord del Mont-Sainte-Anne, snodandosi attraverso sentieri boschivi veloci e tecnici. Con il passare dei chilometri, il gruppo di testa è rimasto compatto fino al punto di ristoro di l’Auberge du Fondeur, a circa otto chilometri dal traguardo, prima di affrontare il segmento sprint, un tratto di 2,3 chilometri con una pendenza media del -3,8%. Ancora una volta Kiriago è stato il più rapido, facendo registrare un tempo di 6:29 e conquistando altri 10 punti bonus. La lotta per la vittoria è così rimasta completamente aperta fino alla sezione finale, con diversi atleti ancora in piena corsa per il successo.
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Alla fine è stato Samwel Kiprotich a imporsi, tagliando il traguardo in 2:08:19 grazie a una prestazione costruita sulla costanza e su una gestione tattica impeccabile. L’atleta della Salomon ha lanciato il suo attacco decisivo nel difficile finale tecnico lungo i fiumi Sainte-Anne-du-Nord e Jean-Larose, un tratto caratterizzato da due attraversamenti d’acqua che si sono rivelati decisivi.
“Sono felice. Ovviamente non è stato facile. Non volevo spendere troppe energie per seguire i leader perché sapevo di dover arrivare forte nel finale. Negli ultimi dieci minuti ho spinto al massimo e sono riuscito a vincere”, ha dichiarato Kiprotich dopo la vittoria.
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Philemon Kiriago ha chiuso al secondo posto, a soli cinque secondi dal vincitore, mentre Nashon Kiplimo ha completato il podio con un ritardo di 13 secondi dopo una seconda metà di gara estremamente combattuta. Alle loro spalle, Elhousine Elazzaoui ha concluso quarto a 31 secondi, mantenendo però la leadership della classifica generale con 600 punti grazie ai successi ottenuti a Zegama-Aizkorri e Ledro Sky Trentino. Kiriago sale al secondo posto con 424 punti, mentre Damian occupa la terza posizione con 377 punti.
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FLOREA DOMINA E BALZA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA GENERALE
Caroline Kimutai (Salomon) ha scelto ancora una volta una partenza esplosiva, proprio come nella sua vittoria al Ledro Sky Trentino. La keniana ha fatto segnare il miglior tempo nel segmento in salita (22:41), ma questa volta non è riuscita a staccare Madalina Florea (Scott), che è rimasta costantemente a contatto e ha raggiunto la vetta del Mont-Sainte-Anne con appena 14 secondi di ritardo. Dopo appena tre chilometri di gara, la sfida sembrava già essersi ridotta a un duello a due. Alle loro spalle, Marie Nivet (Nike ACG) accusava oltre due minuti e mezzo di ritardo, mentre Meggy Bourassa, Barbora Bukovjan (Salomon), Sydney Petersen (Brooks), Sarah Carter (Topo Athletic) e Lyndsay Webster si trovavano già a più di tre minuti dalla testa della corsa.
Florea ha annullato il distacco nel segmento in discesa, dove ha fatto registrare il miglior tempo di giornata con 5:35. Le due leader hanno affrontato fianco a fianco la seconda salita del Mont-Sainte-Anne, ma la rumena ha trovato una marcia in più nella seconda discesa e nel rapido tratto successivo verso l’Auberge du Fondeur, aprendo un margine decisivo.
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Anche il segmento sprint è andato a favore di Florea grazie a un tempo di 7:06. È stato proprio lì che ha ampliato il proprio vantaggio a oltre due minuti su Kimutai, che ha iniziato a pagare gli sforzi iniziali, perdendo circa un minuto e mezzo in quel solo tratto. Nel frattempo, la francese Marie Nivet ha gestito la gara con grande intelligenza, risalendo progressivamente il gruppo fino a superare Kimutai negli ultimi chilometri e conquistare il miglior risultato della sua carriera nelle Golden Trail World Series da quando è entrata nel circuito nel 2025.
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Seconda a Ledro Sky Trentino, Florea questa volta ha fatto un ulteriore passo avanti, imponendosi con autorità in 2:27:12. La rumena ha tagliato il traguardo con oltre sette minuti di vantaggio su Nivet, mentre Kimutai ha completato il podio con altri due minuti di ritardo. Appena 90 secondi dopo è arrivata Barbora Bukovjan, che ha eguagliato il miglior risultato della sua carriera nelle GTWS grazie a un solido quarto posto. Lyndsay Webster ha completato la top five come migliore atleta canadese.
“È stata una giornata davvero speciale per me. Voglio ringraziare gli organizzatori e tutti gli spettatori lungo il percorso: mi hanno dato le ali. Vincere la classifica generale delle Golden Trail World Series è un sogno che coltivo da molti anni; ora è il momento di godermi ogni gara”, ha dichiarato Florea dopo la sua vittoria.
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Grazie a questo successo, l’atleta Scott sale al comando della classifica generale con 442 punti, davanti a Kimutai (408) e Nivet (344).
Nella classifica a squadre, la vittoria è andata a Salomon grazie al successo di Samwel Kiprotich nella gara maschile, al terzo posto di Nashon Kiplimo, al podio conquistato da Caroline Kimutai e al quarto posto di Barbora Bukovjan.
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PROSSIMA TAPPA: SALOMON PITZ ALPINE GLACIER TRAIL
La quarta tappa delle Golden Trail World Series riporterà il circuito in Austria per la Salomon Pitz Alpine Glacier Trail, una gara entrata a far parte della serie nel 2025. Il suo spettacolare percorso di 23,5 chilometri con 1700 metri di dislivello positivo metterà ancora una volta alla prova la versatilità dei migliori trail runner del mondo, combinando veloci sentieri alpini, impegnative salite d’alta quota e discese altamente tecniche.
Il tracciato prevede una lunga ascesa fino alla vetta del Grubenkopf, oltre i 2800 metri di altitudine, prima di affrontare una spettacolare e impegnativa discesa attorno al Rifflsee, il lago alpino situato alla quota più elevata dell’Austria. Il percorso ad anello attraversa più volte l’area di arrivo, contribuendo a rendere Mandarfen una delle destinazioni di riferimento per il trailrunning nel Tirolo.
Al di là dell’aspetto agonistico, l’evento valorizza la splendida Pitztal, una delle più rinomate destinazioni outdoor dell’Austria. Con oltre 380 chilometri di sentieri, la valle offre infinite opportunità per gli amanti delle attività all’aria aperta, dalla mountain bike alle vie ferrate, nel cuore delle spettacolari Alpi austriache.