Giulia Dragoni al Chelsea Women, è l'italiana più pagata di sempre

31 Lug 2026 - 23:42
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Giulia Dragoni è una nuova giocatrice del Chelsea. La 19enne azzurra, già punto fermo della nazionale guidata da Andrea Soncin, aveva lasciato la Roma - con cui ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa - nei giorni scorsi dopo due anni di prestito dal Barcellona. Il club blaugrana, in cui fu la più giovane calciatrice straniera a debuttare, la ha ceduta a titolo definitivo per 500 mila euro più bonus (cifra record per il calcio femminile italiano) alla società londinese, la più blasonata di Inghilterra, vincitrice di 7 degli ultimi nove campionati. Dragoni sarà legata al Chelsea fino al 2030. 

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