Una forza della natura: Brooks Running presenta Cascadia 20
Abbiamo messo alla prova in anteprima la nuova nata by Brooks sul terreno lavico dell'Etnadi Stefano Gatti
© Adrian Alvarez
Punto di riferimento per scarpe e accessori da corsa ad alte prestazioni, Brooks Running presenta la nuova Cascadia 20, l’evoluzione più aggiornata della sua linea di scarpe da trail. Progettata per affrontare con sicurezza i terreni più impegnativi, la nuova Cascadia 20 combina trazione affidabile, stabilità adattiva e protezione di lunga durata, confermando l’eredità di uno dei modelli più iconici del brand. Alla serie si è aggiunta quest’anno anche Cascadia Elite, per garantire efficienza di performance sui percorsi ancora più tecnici e imprevedibili, grazie alla sua combinazione di ammortizzazione DNA Gold e piastra Pebax SpeedVault+ in carbonio.
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Tecnologia avanzata e calzabilità migliorata
Sul fronte delle prestazioni, Cascadia 20 integra la suola Vibram Megagrip, riferimento nel settore per aderenza e affidabilità sui sentieri. Grazie ai tasselli da quattro millimetri e alla tecnologia Traction Lug, il modello garantisce una trazione efficace su terreni sia morbidi sia compatti, assicurando un grip elevato in condizioni asciutte e bagnate: una soluzione progettata per offrire maggiore controllo e sicurezza anche sui percorsi trail più tecnici e impegnativi.
Per garantire stabilità e comfort anche sui percorsi più impegnativi, Cascadia 20 integra la tecnologia TrailAdapt di Brooks, che combina una piattaforma di supporto ampia, flessibilità mirata e tasselli adattivi per favorire movimenti fluidi e naturali sui terreni irregolari. L’intersuola è equipaggiata con l’ammortizzazione DNA FLASH v2, che offre un equilibrio tra morbidezza e reattività, ulteriormente potenziato da 4 mm aggiuntivi di mescola per incrementare comfort, protezione e sostegno sulle lunghe distanze.
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A completare il pacchetto tecnico di Cascadia 20 è una nuova tomaia in Air Mesh, progettata per garantire un equilibrio ottimale tra traspirabilità, comfort e resistenza. Le aree maggiormente esposte all’usura sono protette da rinforzi con strato 3D, che aumentano la durabilità della scarpa senza comprometterne la flessibilità. Il risultato è una calzata stabile, sicura e confortevole, pensata per affrontare con efficacia anche gli ambienti Trail più impegnativi.
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“Con Cascadia 20 abbiamo voluto evolvere uno dei modelli più apprezzati della nostra linea trail, mantenendone il DNA e introducendo miglioramenti concreti in termini di comfort, protezione e prestazioni. Questa nuova versione è pensata per offrire ai runners la sicurezza necessaria ad affrontare qualsiasi tipo di terreno grazie alla combinazione di trazione avanzata, stabilità adattiva e un’ammortizzazione ancora più efficace sulle lunghe distanze”. (Francesco Caroni - Footwear Champion&Key Account Manager di Brooks Running Italia)
Brooks Cascadia 20 è acquistabile su brooksrunning.com/it_it e presso rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 160 euro. Il nuovo modello è disponibile in diverse colorazioni dedicate per uomo e donna.
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Per farci un'idea sul campo delle Cascadia 20 abbiamo recentemente approfittato di un fine settimana di full immersione running sui sentieri dell'Etna in compagnia degli amici di Brooks, dei toprunners del brand Gianluca Ghiano e Daniel Pattis e di un selezionato gruppo di colleghi. Tre giorni ambientati nel contesto della SuperMaratona dell'Etna, arricchiti a livello agonistico da un riuscitissimo test run competitivo nella sua prova OffRoad che ci ha permesso di rodare in anteprima anche la sorella maggiore della "20", vale a dire la Elite, ripetuto poi a distanza di una settimana (e qualche centinaio di chilometri più a nord) nel doppio chilometro verticale di K2 Valtellina a Talamona, in provincia di Sondrio.
Vale la pena premettere che il mio rapporto con uno dei modelli più classici e riusciti di Brooks è di lunga data e ha recentemente conosciuto (con le Cascadia 19) un "clamoroso" tris agonistico nello spazio di due mesi in tre skymarathon sulle montagne della Sardegna: Limbara Trail a Berchidda, Linas Ultra Skymarathon a Villacidro e Pattada Wild Trail a Pattada.
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Torniamo però alle Cascadia 20, messe alla frusta sul terreno lavico (e al altissimo tasso di... abrasività) del Piano delle Concazze, straordinario balcone panoramico su tutta la Sicilia Orientale ma soprattutto sui crateri sommitali del vulcano attivo (molto attivo, quest'anno!) più alto dell'Europa continentale. Esaurite le nostre incombenze nel ruolo di modelli per il fotoshooting ufficiale, in ordine più o meno sparso e generalmente giocoso approfondisco la conoscenza delle Cascadia 20 avviandomi con altri colleghi in direzione dell'Osservatorio Vulcanologico presso il quale il giorno prima era fissato l'arrivo della SuperMaratona e il GPM-gara della mia prova OffRoad, il cui traguardo si trovava invece ben più in basso, a Piano Provenzana. Non si tratta oggi di correre (quel compito lo aveva affidato ieri alle superprestazionali Elite) ma di collaudare le Cascadia 20 a livello di tenuta, affidabilità e - perché no? - comodità su un terreno particolarmente impegnativo e raro da trovare altrove. Mi muovo verso i vicini Pizzi Deneri, poi mi avvio verso il punto di ritrovo del Piano delle Concazze.
Mi rendo conto che avrei potuto mettere alla prova le Cascadia anche nell'impegno agonistico del giorno prima ma per quello c'erano le Elite e in fondo è giusto così: le "20" rappresenteranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi un'ottima scarpa da allenamento su terreno anche moderatamente tecnici, ma non mancherò di calzarle anche in modalità hiking e nella vita di tutti i giorni. Un modello dalle mille anime e dalla spiccata praticità.
Per tornare all'inizio (e al claim by Brooks), è confermato: le Cascadia 20 sono una... forza della natura, anche di quella primordiale dell'Etna e in partiocolare del suo selvaggio versante nord.
La sensazione finale che registro è quella di un modello che tiene fede alle... dichiarazioni d'intenti del brand e alle mie aspettative: sia in termini di prestazione che di comfort, reattività e morbidezza. Qualità che cerchi in un modello per la corsa di tutti i giorni ma anche per affrontare le gare con quel tanto di ambizione ma prima ancora l'esigenza di sentirti ben saldo nei passaggi più impegativi. Per tutto questo, le Cascadia 20 sono una scelta sicura, nel solco di un'evoluzione che può a volte privilegiare la tecnica e a volte un'esperienza di corsa più inclusiva, senza però mai derogare alla qualità.
A proposito di Brooks Running
Brooks Running è brand leader nella categoria performance running che sviluppa e realizza prodotti dedicati alla corsa che aiutano i runner a vivere al meglio la propria esperienza di movimento: dagli allenamenti quotidiani al giorno della gara. Fondata nel 1914, Brooks Running è una società sussidiaria di Berkshire Hathaway Inc. e ha sede globale a Seattle. Presente in oltre cinquanta Paesi, supporta i runners di tutto il mondo fornendo tutta l’attrezzatura tecnica necessaria per la corsa e offrendo esperienze innovative. Visita https://www.brooksrunning.com/ per maggiori informazioni o seguici sui social @brooksrunningit.
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