Una forza della natura: Brooks Running presenta Cascadia 20

Torniamo però alle Cascadia 20, messe alla frusta sul terreno lavico (e al altissimo tasso di... abrasività) del Piano delle Concazze, straordinario balcone panoramico su tutta la Sicilia Orientale ma soprattutto sui crateri sommitali del vulcano attivo (molto attivo, quest'anno!) più alto dell'Europa continentale. Esaurite le nostre incombenze nel ruolo di modelli per il fotoshooting ufficiale, in ordine più o meno sparso e generalmente giocoso approfondisco la conoscenza delle Cascadia 20 avviandomi con altri colleghi in direzione dell'Osservatorio Vulcanologico presso il quale il giorno prima era fissato l'arrivo della SuperMaratona e il GPM-gara della mia prova OffRoad, il cui traguardo si trovava invece ben più in basso, a Piano Provenzana. Non si tratta oggi di correre (quel compito lo aveva affidato ieri alle superprestazionali Elite) ma di collaudare le Cascadia 20 a livello di tenuta, affidabilità e - perché no? - comodità su un terreno particolarmente impegnativo e raro da trovare altrove. Mi muovo verso i vicini Pizzi Deneri, poi mi avvio verso il punto di ritrovo del Piano delle Concazze.