Innovazione continua: Giir di Mont, la storia è solo l'inizio

Nel corso della sua storia il Giir è stato campionato del mondo di skyrunning, appuntamento del mountain running internazionale, gara simbolo del trailrunning, prova di circuiti nazionali e internazionali. Ha accolto i migliori interpreti di ognuna delle discipline di cui sopra, i campioni di ieri e quelli di domani, senza mai cambiare pelle. Non appartiene a un movimento, li ha attraversati tutti e continua a rimanere semplicemente il Giir. Lo racconta perfettamente Filippo Caon, autore del podcast Pionieri, dedicato alla storia del trailrunning italiano: "Il Giir di Mont ha avuto il grande merito, e forse ce l'ha tutt'ora, di trascendere un po' i circuiti e attrarre, semplicemente, tutti." È probabilmente questa la sua forza più grande. Non essere definito da un singolo circuito. Essere uno dei luoghi dove la storia della corsa in natura e in particolare della corsa in montagna più autentica continua a essere scritta.