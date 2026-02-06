Davide Nicola vince il premio ''Allenatore gentleman serie B 2024/2025"

06 Feb 2026 - 15:09

Va a Davide Nicola il premio 'Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025', assegnato nel ricordo di Gigi Simoni e che verrà consegnato martedì prossimo a Milano nella sede della Lega Serie B, alla presenza, tra gli altri della famiglia di Simoni e del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. Nicola, così come Simoni, oltre agli ottimi risultati ottenuti da allenatore - si legge nella motivazione - ha sempre dimostrato grande stile incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina. "Ricordo Simoni - afferma Bedin - come l'allenatore più vincente della Serie B, ma soprattutto un uomo che si è contraddistinto per stile e modi nello svolgimento del proprio ruolo. Mi pare dunque più che opportuno che la famiglia della B lo ricordi attraverso questo premio in quanto protagonista virtuoso della nostra storia".

