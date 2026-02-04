Liberi di muoversi: il comfort dinamico secondo Brooks con la nuova Glycerin Flex
Brooks Running presenta la più recente evoluzione della famiglia Glycerin
© Brooks Running Press Office
Brooks Running presenta lo sviluppo del portale Glycerin, l’evoluzione di una delle famiglie di prodotto più riconoscibili del brand, da sempre punto di riferimento per chi cerca una corsa morbida, fluida e naturale. Per la nuova stagione, Glycerin rafforza la propria identità come linea capace di adattarsi a stili di corsa diversi, mantenendo la sua distintiva sensazione di fluidità del passo e comfort costante. Da oggi, la famiglia Glycerin si compone di quattro modelli uniti dalla tecnologia di ammortizzazione DNA TUNED, che contribuisce a rendere il passo fluido, equilibrato e naturale. La novità della stagione è Glycerin Flex - una realizzazione ancora più dinamica del comfort Brooks.
Vivi la corsa come mai prima d'ora, con un supporto che accompagna ogni tuo movimento
Brooks Running presenta Glycerin Flex, un’innovazione rivoluzionaria nelle scarpe da corsa progettata per garantire a tutti un perfetto equilibrio tra flessibilità, ammortizzazione e fluidità di movimenti. Pensata per chi desidera movimenti naturali senza compromettere il comfort o il supporto, Glycerin Flex rappresenta la nuova generazione della linea delle migliori scarpe di Brooks.
© Brooks Running Press Office
Glycerin Flex: libertà di movimento, comfort che segue la falcata
La nuova Glycerin Flex è un modello completamente nuovo che amplia la famiglia Glycerin introducendo una visione inedita del comfort Brooks: la libertà di movimento. È progettata per accompagnare il piede ad ogni passo in modo naturale, favorendo transizioni più fluide. La sua costruzione è orientata alla flessione, grazie a una Flex Zone nel mesopiede e alla flessibilità dell’avampiede resa possibile dai pods, per favorire una corsa più continua e naturale. Anche la calzata segue la stessa logica: la tomaia in Flat Knit ingegnerizzato unisce comfort, traspirabilità e flessibilità superiore per una sensazione più adattiva. Sul fronte dell’ammortizzazione troviamo la tecnologia DNA TUNED con infusione di azoto e struttura a doppia cella per impatti morbidi e stacchi più reattivi, puntando a un comfort “calibrato” e dinamico. Glycerin Flex sarà disponibile in versione uomo e donna in un’ampia gamma di colorazioni.
© Brooks Running Press Office
“Attraverso il portale Glycerin abbiamo voluto fare un ulteriore passo avanti nell’interpretazione del comfort, realizzando una gamma di prodotti in grado offrire esperienze di corsa differenti ma coerenti tra loro. Glycerin Flex riscrive le regole del massimo comfort mettendo al centro la libertà di movimento e la naturale connessione con la corsa”. (Francesco Caroni - Product Champion di Brooks Running Italia)
© Brooks Running Press Office
Fanno parte del portale:
Glycerin Max 2: pensata per chi cerca un’ammortizzazione generosa e una corsa protettiva, con transizioni più scorrevoli. E’ disponibile nei negozi e online, da gennaio 2026, al prezzo di 200 euro.
Glycerin 23: unisce morbidezza e reattività, è adatta per coloro che preferiscono un modello neutro e versatile, adatto anche all’allenamento quotidiano. Disponibile da gennaio 2026, al prezzo di 180 euro.
Glycerin GTS 23: ha la stessa esperienza di comfort di Glycerin 23 con l’aggiunta di un supporto più strutturato grazie alla tecnologia GuideRails™, che aiuta a favorire una corsa più stabile e controllata. Disponibile da gennaio 2026, al prezzo di 180 euro.
Glycerin Flex è disponibile da lunedì febbraio 2026 al prezzo consigliato di 180 euro.
© Brooks Running Press Office
Lascia i piedi liberi di muoversi
Pensata per i runner e le runner che vogliono scarpe che seguano ogni loro movimento, Glycerin Flex garantisce una flessibilità perfetta, dal centro del piede allo stacco. Grazie a una scanalatura flessibile asimmetrica nel mesopiede e alla flessibilità dell’avampiede grazie ai pods, questa scarpa permette transizioni fluide e un passo più naturale, aiutando i runner e le runner a raggiungere la loro naturale fluidità.
© Brooks Running Press Office
Calzata comoda e flessibile
La nuova tomaia in maglia piatta ingegnerizzata offre comfort, traspirabilità e flessibilità superiori, accompagnando il piede nel suo movimento naturale con una calzata sicura ma adattiva. Il risultato è una corsa priva di distrazioni, che offre una sensazione di comfort personalizzato ad ogni passo.
© Brooks Running Press Office
Ammortizzazione sapientemente calibrata
Glycerin Flex con ammortizzazione DNATUNED con infusione di azoto, la tecnologia di nuova generazione. L’impiego di una tecnologia a doppia cella prevede che nell’area del tallone siano posizionate le celle di dimensioni maggiori, utili ad attutire gli impatti con il terreno, mentre quelle più piccole sono situate nell’avampiede per garantire stacchi reattivi. Questa intersuola innovativa riduce al minimo l’utilizzo di strati e materiali aggiuntivi, garantendo una corsa efficiente e perfettamente calibrata.