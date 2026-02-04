Liberi di muoversi: il comfort dinamico secondo Brooks con la nuova Glycerin Flex

La nuova Glycerin Flex è un modello completamente nuovo che amplia la famiglia Glycerin introducendo una visione inedita del comfort Brooks: la libertà di movimento. È progettata per accompagnare il piede ad ogni passo in modo naturale, favorendo transizioni più fluide. La sua costruzione è orientata alla flessione, grazie a una Flex Zone nel mesopiede e alla flessibilità dell’avampiede resa possibile dai pods, per favorire una corsa più continua e naturale. Anche la calzata segue la stessa logica: la tomaia in Flat Knit ingegnerizzato unisce comfort, traspirabilità e flessibilità superiore per una sensazione più adattiva. Sul fronte dell’ammortizzazione troviamo la tecnologia DNA TUNED con infusione di azoto e struttura a doppia cella per impatti morbidi e stacchi più reattivi, puntando a un comfort “calibrato” e dinamico. Glycerin Flex sarà disponibile in versione uomo e donna in un’ampia gamma di colorazioni.