Jannik Sinner e Bebe Vio battezzano l'All Conditions Express di Nike ACG

I due superospiti milanesi hanno dato il benvenuto al primo gruppo a bordo, altri ospiti speciali destinati ad unirsi all'iniziativa. Nel corso di quattro giorni (l'iniziativa ha... lasciato appunto la stazione giovedì 5 febbraio e si concluderà domenica 8) i passeggeri hanno la possibilità di vivere un programma accuratamente studiato che include sessioni dedicate all’innovazione, con particolare attenzione al Lava Loft e all'Ultrafly, opportunità di incontrare l'All Conditions Racing Department (Drew Holmen, Caleb Olson, Daniela Oemus, Cesare Maestri, Baptiste Coatantiec, Bailey Kowalczyk e Ross Bollon), approfondimenti e insegnamenti da parte di guide locali per ispirare, informare e preparare fisicamente e mentalmente gli avventurieri ad esplorare la natura incontaminata del paesaggio unico delle Alpi Orobie attraverso esperienze guidate di trail running ed hike. L'All Conditions Express segna un nuovo capitolo nel modo in cui ACG porta le persone nella natura incontaminata, non solo attraverso i prodotti, ma anche attraverso esperienze indimenticabili pensate per TUTTE LE CONDIZIONI.