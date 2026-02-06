Jannik Sinner e Bebe Vio battezzano l'All Conditions Express di Nike ACG

© Nike ACG Ufficio Stampa
Sono stati Jannik Sinner e Bebe Vio a "battezzare" giovedì 5 febbraio alla Stazione Centrale di Milano il viaggio inaugurale di All Conditions Express. Il numero due del tennis mondiale e la schermitrice paralimpica si sono improvvisati bigliettai di lusso a favore dei primi ospiti - c'eravamo che noi di Sportmediaset -del coloratissimo convoglio allestito da ACG (All Conditions Gear), recentemente reintrodotto come brand specializzato in performance outdoor dedicato a tutti gli atleti che cercano la sfida, l’avventura e la connessione con la natura incontaminata, con focus particolare su trail running, hiking ed esplorazione. Per inaugurare questo nuovo capitolo, ACG riprende il via dal suo habitat naturale: la natura incontaminata, trasformando un treno storico italiano nell'All Conditions Express, un campo base su rotaie pensato per chi ama la vita all'aria aperta. Partendo da Milano l'All Conditions Express offre un viaggio su misura verso le Prealpi della Lombardia che unisce ispirazione, esplorazione, connessioni e lo spirito di ACG in movimento.
I due superospiti milanesi hanno dato il benvenuto al primo gruppo a bordo, altri ospiti speciali destinati ad unirsi all'iniziativa. Nel corso di quattro giorni (l'iniziativa ha... lasciato appunto la stazione giovedì 5 febbraio e si concluderà domenica 8) i passeggeri hanno la possibilità di vivere un programma accuratamente studiato che include sessioni dedicate all’innovazione, con particolare attenzione al Lava Loft e all'Ultrafly, opportunità di incontrare l'All Conditions Racing Department (Drew Holmen, Caleb Olson, Daniela Oemus, Cesare Maestri, Baptiste Coatantiec, Bailey Kowalczyk e Ross Bollon), approfondimenti e insegnamenti da parte di guide locali per ispirare, informare e preparare fisicamente e mentalmente gli avventurieri ad esplorare la natura incontaminata del paesaggio unico delle Alpi Orobie attraverso esperienze guidate di trail running ed hike. L'All Conditions Express segna un nuovo capitolo nel modo in cui ACG porta le persone nella natura incontaminata, non solo attraverso i prodotti, ma anche attraverso esperienze indimenticabili pensate per TUTTE LE CONDIZIONI.
A bordo, ogni carrozza è stata meticolosamente trasformata in base agli standard ACG, tra i quali ci sono compartimenti con sedili progettati su misura per fornire ai viaggiatori kit completi ACG e attrezzature adatte a diverse condizioni, una carrozza bar, ispirata ai classici rifugi alpini, utilizzata come punto di ritrovo centrale del treno e un laboratorio dedicato all'attrezzatura, allestito per favorire discussioni coinvolgenti, workshop informativi e presentazioni dettagliate dei prodotti ACG.