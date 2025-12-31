Golden Trail World Series 2026: il meglio deve ancora venire

Tante novità nel circuito targato Salomon del nuovo annodi Stefano Gatti
GTWS ANNUNCIA AGGIORNAMENTI PER LA STAGIONE 2026: AUMENTO DEI PREMI IN DENARO E UN RINNOVATO SISTEMA DI CLASSIFICA
Dopo un 2025 di successo, Golden Trail World Series (GTWS) guarda al futuro con l'obiettivo di continuare anche nel 2026 ad offrire un evento e un formato moderni, globali e pronti per la trasmissione che rispecchino gli standard delle competizioni di trailrunning d'élite. Il premio in denaro aumenterà a un totale di 435mila euro, con 30mila euro assegnati ai vincitori delle classifiche maschili e femminili. La stagione 2026 introdurrà un sistema di classifica complessivo rinnovato e più strategico, che include segmenti di prestazione e classifiche per squadre. GTWS rafforzerà il suo programma antidoping per salvaguardare la competizione equa e garantire l'integrità degli atleti. È inoltre in arrivo l'attesissimo calendario della nuova stagione.
ALZARE LA POSTA IN GIOCO
Per la stagione 2026, il circuito internazionale GTWS aumenterà significativamente i premi in denaro su tutti i livelli di competizione, segnando un incremento del 45% rispetto al 2025 e portando il montepremi totale a 435mila euro, con 30mila assegnati ai vincitori delle classifiche maschili e femminili. Non è solo il premio in denaro a crescere, lo fa anche la posta in gioco dal punto di vista della competizione. Sulla base del formato di successo introdotto nel 2025, la classifica generale sarà basata sui migliori tre risultati di ogni atleta più il risultato della Grand Final. Oltre a questa struttura collaudata, GTWS introdurrà un nuovo livello di prestazioni e strategia con segmenti di discesa, salita e sprint, assegnando punti bonus per la classifica generale. Questa innovazione è pensata per aumentare la competitività sul campo e migliorare il prodotto televisivo. Un altro aggiornamento chiave per il nuovo anno è la rimozione del prologo della Grand Final, garantendo una gara finale singola e decisiva in cui tutto può succedere e la classifica può ancora cambiare fino alla fine.
Per la prima volta, GTWS introdurrà anche una classifica a squadre, calcolata utilizzando i punti ottenuti dai migliori due uomini e dalle migliori due donne della stessa squadra in ogni gara. Le formazioni degli atleti possono variare da una gara all'altra, purché rappresentino la stessa squadra. Il team ranking crea una forte opportunità per il racconto di storie dei brand, aumenta la visibilità di quelli partecipanti al circuito e aumenta il livello delle prove, rafforzando la strategia, le dinamiche e le tattiche di squadra lungo il percorso dei singoli eventi.
PROTEZIONE DELLA CONCORRENZA LEALE
Per salvaguardare ulteriormente l'integrità competitiva, GTWS amplierà significativamente il suo programma antidoping nel 2026, con ulteriori test effettuati ad ogni gara (inclusi screening multi-classe ed EPO) e ulteriori test pre-competizione durante la stagione.
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
Tutti questi aggiornamenti sono stati sviluppati e approvati per riaffermare l'impegno GTWS ad elevare la corsa sui sentieri al suo pieno potenziale e a sostenere i suoi protagonisti: gli atleti. Allo stesso tempo, la serie continua a consolidare la sua posizione come uno degli eventi di punta nella disciplina, basandosi sui risultati storici sia nella copertura televisiva che nell'engagement digitale. E i tifosi possono aspettarsi ancora di più nel prossimo anno. Oltre a questi importanti aggiornamenti sportivi che miglioreranno il panorama competitivo, GTWS sta preparando innovazioni nella trasmissione, nuovi contenuti su eventi live e piattaforme digitali e un calendario ricco di sorprese.
