Golden Trail World Series 2026: il meglio deve ancora venire

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rappresenta il portafoglio di marchi, canali e piattaforme sportive di WBD in Europa. Collettivamente coinvolge 130 milioni di persone ogni mese, raggiungendo fan e ampio pubblico in più di 200 mercati e in 20 lingue su tutte le piattaforme dove i consumatori trasgono tempo: TV in chiaro, pay-TV, streaming, online e social. WBD Sports Europe include i marchi di consumo molto amati Eurosport e TNT Sports nel Regno Unito e in Irlanda, oltre a programmi sportivi e contenuti sulle reti televisive in chiaro di WBD e streaming su HBO Max* e discovery+. Collegano il pubblico ai più grandi eventi sportivi del mondo. Questo include il fatto di essere la sede dei Giochi Olimpici in Europa; Grande Slam nel tennis; i Grandi Giri del ciclismo, oltre 1.000 trasmissioni cicliste in diretta all'anno, la WHOOP UCI Mountain Bike World Series; il PGA TOUR tutto l'anno in alcuni mercati; La Corsa Oceanica; il Snooker World Tour; il Campionato Mondiale di Formula E FIA ABB; il Campionato Mondiale di Endurance FIM, il FIM Speedway GP, lo Speedway of Nations e la Coppa del Mondo di Speedway; ogni importante evento di sport invernali, Campionato del Mondo e Coppa del Mondo. WBD Sports Europe completa un'offerta completa a 360° con la sua divisione Events management and promotion, che supervisiona 35+ eventi in quattro campionati globali ogni anno e ha ottenuto la certificazione ISO20121 per la sostenibilità delle pratiche di gestione degli eventi.