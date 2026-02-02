Rivincita e conferma: Scaldagambe Winter Trail, podio alto per Zambelli e Vagni

Ex atleta di short track, Zambelli ha costruito la sua vittoria correndo più di metà gara in solitaria ed ha rivissuto così la sua prova: "Sono davvero soddisfatto. Lo scorso anno avevo chiuso secondo in volata per pochissimo, e non era scontato riuscire a tornare qui per fare meglio. Nella prima salita ero insieme a Paolo Poli, poi sono riuscito a prendere vantaggio e a correre gli ultimi dieci chilometri da solo. Ho gestito il ritmo fino al traguardo e alla fine la scelta ha pagato".