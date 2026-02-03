La Grande Corsa Bianca, sulle montagne della Lombardia le Olimpiadi dell'avventura

Per quanto riguarda La Corsa Bianca da 48km, Alessandro Mioli si è imposto nella categoria trailrunning, portando a termine la sua prova - interamente by night - in sei ore e 53minuti. Seconda posizione per Luca Antonioli (sette ore e altrettanti minuti) e gradino basso del podio per Emanuele Ziliani in otto ore e cinque minuti. Per la categoria sci, ottima prova di Martino Occhi che ha raggiunto il traguardo dopo solo cinque ore e 41minuti. Alle sue spalle Valerio Mossini (sei ore di gara) e Luca Avondetto in sei ore e 16 minuti. Il Winter Dog Trail negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale dei concorrenti che hanno deciso di affrontare questa magica esperienza in compagnia del fedele amico a quattro zampe. Ad aggiudicarsi la coppa del vincitore è stato Marco Mangialavori (sette ore e 12minuti). Ad occupare i restanti gradini del podio sono stati nell'ordine Mauro Occhi Mauro (otto ore e 19 minuti) e Ruben Bassani con otto ore e 26 minuti.