Asics ridefinisce il comfort a 360° sui sentieri con la nuova Trabuco 14

ASICS presenta la nuova TRABUCO 14, l’ultima versione della sua iconica scarpa da trail running, progettata per offrire comfort e protezione migliorati senza compromettere la stabilità. Sviluppata seguendo la filosofia del Kaizen, che si traduce in miglioramento continuo, la TRABUCO 14 rappresenta un’evoluzione mirata rispetto al modello precedente, offrendo maggiore comfort e una sensazione di corsa più energica sui sentieri.



La TRABUCO 14 presenta un importante aggiornamento dell’ammortizzazione, con l’integrazione della schiuma FF BLAST MAX. Questo miglioramento conferisce una sensazione di morbidezza all’impatto e un ritorno di energia reattivo, garantendo un comfort duraturo su diversi terreni trail. Per garantire che protezione e controllo rimangano invariati, la calzata è stata riprogettata per fornire un supporto adattivo, con maggiore spazio nella parte dell’avampiede per un movimento confortevole. La tomaia in mesh tecnico protettivo, abbinata a una linguetta imbottita con costruzione a soffietto, contribuisce a proteggere il piede dai detriti del trail mantenendo al contempo resistenza e traspirabilità. La scarpa è inoltre dotata di suola ASICSGRIP combinata con una piastra di protezione anti-roccia, che assicura trazione affidabile e supporto sotto il piede su terreni tecnici.



L’atleta ASICS Trail, Ben Dhiman, commenta: “La TRABUCO 14 offre sicurezza dove tu non ne hai. È una scarpa pensata per la montagna, ideale per trail tecnici e ultradistanze, con comfort e stabilità come punti di forza. Rispetto alle versioni precedenti, questa scarpa mostra chiari miglioramenti: pesa 15 g in meno, affronta con agilità i single track più impegnativi ed è più reattiva e prevedibile”.



La TRABUCO MAX 5 è stata anch’essa aggiornata all’interno della collezione FUJITRAIL di questa stagione, offrendo un’opzione orientata al comfort per affrontare distanze più lunghe e terreni trail più percorribili. La scarpa è stata affinata per rispondere alle esigenze principali del trail running di lunga distanza, con aggiornamenti concentrati su traspirabilità, durata e drenaggio dell’acqua. La nuova tomaia in mesh tecnico idrorepellente è rinforzata nelle aree di maggiore usura, mentre la sua costruzione favorisce il flusso d’aria per mantenere il comfort anche durante corse prolungate. Il tutto è racchiuso in una struttura complessivamente più leggera, offrendo ai runner una scarpa versatile per affrontare i sentieri.



La collezione FUJITRAIL SS26 include ottimizzazioni anche negli accessori trail, con il ritorno del FUJITRAIL Vest e del FUJITRAIL Belt, entrambi dotati di miglioramenti chiave. Gli accessori presentano colori chiari per ridurre l’assorbimento del calore, materiali leggeri per favorire la traspirabilità e un sistema di stoccaggio a 360° per idratazione ed elementi essenziali. Il gilet è inoltre dotato di chiusura frontale con regolazioni elastiche, per una vestibilità personalizzabile e un maggiore livello di adattabilità, consentendo ai runner di muoversi sui trail con sicurezza e libertà.



La TRABUCO 14 (€160), la TRABUCO MAX 5 (€180) e la collezione FUJITRAIL sono ora disponibili nei negozi e online sul sito asics.com.