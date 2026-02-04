Val di Mello Winter Trail... Gran Riserva: un brindisi all'inverno
Il tradizionale appuntamento valtellinese ha per teatro la più vasta area protetta della Lombardiadi Stefano Gatti
© Angelo Testa
Se alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 fossero in palio le medaglie per la corsa invernale sui sentieri, beh state certi che oro, argento e bronzo farebbero bella mostra al collo dei protagonisti di Val di Mello Winter Trail! È tutto pronto nello scenario incantato e adeguatamente innevato della Val Masino (in provincia di Sondrio) per la sesta edizione del classico appuntamento di corsa in montagna con i ramponcini da neve (e ghiaccio) che quest’anno entra a far parte del circuito NORTEC SkySnow Running Cup, nella nuova formula di gara affiliata. L'appuntamento con la prova che per buona parte del suo itinerario si snoda all’interno della Riserva Naturale della Val di Mello - da diciassette anni la più vasta area protetta della Lombardia - è fissato per domenica 8 febbraio. L'ospite più atteso - la neve, naturalmente - ricopre già la valle con il suo manto e promette il bis a larghi fiocchi del 2025, dopo quattro edizioni - le prime dell'albo d'oro dell'evento - nelle quali l'oro bianco (tanto per restare in team olimpico) si era più fatto desiderare, centellinando le sue apparizioni.
Un contesto unico, tra imponenti pareti granitiche e suggestivi massi erratici (che è valso al ramo laterale della Val Masino il soprannome di “Piccola Yosemite”), attende gli specialisti a... trazione integrale che si metteranno alla prova sul percorso da 13 chilometri di sviluppo per 300 metri di dislivello positivo proposto come ogni anno dal comitato organizzatore di ASD Team Gigiat. A completare il menu di giornata (prima del ricco ristoro finale) è la prova entry level dell'evento: la camminata non competitiva da quattro chilometri il cui anello non si allontana mai troppo dal campo base del campo sportivo di San Martino che (terminata la fatica sui sentieri) ospita il ricco ristoro finale e la cerimonia delle premiazioni, prima che la scomparsa dei raggi del sole dietro le alti pareti di roccia segni l'ora del "liberi tutti".
© Roberto Ganassa
Come anticipato, Val di Mello Winter Trail fa quest'anno per la prima volta il suo ingresso - come gara affiliata - nel circuito invernale sancito da NORTEC Sport sotto l’egida FISky (Federazione Italiana Skyrunning). Nell'ottica della classifica generale - vengono presi in considerazione i quattro migliori risultati sulle cinque prove ufficiali - le due nuove gare affiliate (l'altra è Sauze SkySnow Race di sabato 21 febbraio) portano in dote al circuito punti preziosi che fanno già gola ai toprunners del circuito.
Dopo le prime due prove disputate (Snow Run Resinelli e SkySnow Schia Monte Caio) la classifica provvisoria di NORTEC SkySnow Running Cup vede al comando in campo femminile Anna Hofer con 200 punti, vale a dire a punteggio pieno. Vincitrice delle prime due tappe, la fortissima portacolori di Valtellina Wine Trail SSD è seguita a pari punti (166) da Corinna Ghirardi di Skyrunning Adventure e da Benedetta Broggi (Sport Project VCO). Nel ranking maschile Luca Boninsegna (Valtellina Wine Trail SSD come Hofer) guarda tutti dall'alto dei suoi 150 punti, inseguito a quota 122 da Joseph Philippot (APD Pont-Saint-Martin), mentre Michele Stoppele occupa la terza casella con 116 punti.
© Fabio Vedovatti
Come ogni anno ASD Team Gigiat garantisce ai partecipanti un ricco pacco gara formato da un confortevole telo in microfibra e prodotti locali: stick di bresaola by Rigamonti, fetta di formaggio della Latteria di Delebio, birra artigianale Gaia o Revertis, acqua aromatizzata Levissima, vasetto di sugo by Sapori di Montagna, latte di cocco by Naturasì, buono sconto DF Sport Specialist, buono pasto e parcheggio.
La partenza della prova clou e della camminata è fissata alle ore 10.15 a San Martino Val Masino, nei pressi del campo sportivo. La campagna iscrizioni è aperta online sul portale Cam Cam Cronos (https://www.camcamcronos.it) al prezzo agevolato di 25 euro. Per i ritardatari e per gli indecisi dell'ultima ora c'è come sempre la possibilità di registrarsi sul posto al prezzo di 30 euro la mattina stessa dell'evento (a partire dalle 08.30), in questo caso presso la Sala dei Beni Frazionali in via Canevali a San Martino. Gli organizzatori ricordano che per perfezionare l’iscrizione occorre essere in possesso della tessera FISky. Sarà comunque possibile acquistarne una giornaliera con una sovrattassa di cinque euro.
© Val di Mello Winter Trail Ufficio Stampa
In avvicinamento alla gara, lo scorso fine settimana ASD TEAM GIGIAT ha organizzato la prova percorso, che si è svolta in una giornata di sole. Una ventina i partecipanti, lanciati alla scoperta del tracciato. A fare il ritmo il presidente Valentino Speziali, che smista consigli e indicazioni soprattutto a chi si appresta a prendere per la prima volta parte all'evento. La gestione é importante, in gara la conoscenza del tracciato può fare la differenza. Più importante ancora è però l’entusiasmo di mostrare la bellezza di questo percorso da parte di Valentino e del suo amico Mirko Bertolini. Val di Mello Winter Trail evento nasce dalla loro amicizia, passione e spensieratezza, accompagnata dall’esperienza e dal grande supporto di Giacomo Sertori.
© Val di Mello Winter Trail Ufficio Stampa
Un passaggio caratteristico è quello alle Cascate del Ferro, dove gli atleti affronteranno una salita innevata e subito dopo la discesa che porterà il gruppo fra i borghi fino al classico laghetto, dove inizia una parte molto più corribile alternata a sentieri fino a Cascina Piana (zona ristoro). Giro di boa località Rasica, puntando già verso il traguardo, tra saliscendi, allunghi e soste per scattare foto e correre ascoltando il "cric-croc" dei ramponcini NORTEC sulla neve. Ad attendere tutti al campo un piccolo ristoro offerto da ASD team Gigiat, accompagnato da un bel sorso di Gaia o di Revertis.
© Val di Mello Winter Trail Ufficio Stampa