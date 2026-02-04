Val di Mello Winter Trail... Gran Riserva: un brindisi all'inverno

Se alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 fossero in palio le medaglie per la corsa invernale sui sentieri, beh state certi che oro, argento e bronzo farebbero bella mostra al collo dei protagonisti di Val di Mello Winter Trail! È tutto pronto nello scenario incantato e adeguatamente innevato della Val Masino (in provincia di Sondrio) per la sesta edizione del classico appuntamento di corsa in montagna con i ramponcini da neve (e ghiaccio) che quest’anno entra a far parte del circuito NORTEC SkySnow Running Cup, nella nuova formula di gara affiliata. L'appuntamento con la prova che per buona parte del suo itinerario si snoda all’interno della Riserva Naturale della Val di Mello - da diciassette anni la più vasta area protetta della Lombardia - è fissato per domenica 8 febbraio. L'ospite più atteso - la neve, naturalmente - ricopre già la valle con il suo manto e promette il bis a larghi fiocchi del 2025, dopo quattro edizioni - le prime dell'albo d'oro dell'evento - nelle quali l'oro bianco (tanto per restare in team olimpico) si era più fatto desiderare, centellinando le sue apparizioni.