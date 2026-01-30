Canto d'inverno: Scaldagambe Winter Trail, conto alla rovescia

Tutti i trailrunners "a trazione integrale" a lezione... di Canto domenica 1° febbraio: si corre a Carvico (in provincia di Bergamo) lo Scaldagambe Winter Trail, appuntamento invernale di trailrunning con partenza dal centro del paese e percorso disegnato su strade, sentieri e mulattiere del Monte Canto. Il tracciato si sviluppa sul promontorio che domina l’Isola bergamasca, palestra outdoor frequentata da runners orobici, lecchesi e brianzoli, caratterizzata da itinerari permanenti e segnaletica fissa. Il Monte Canto è noto per ospitare in primavera la Sky del Canto, quest'anno in programma domenica 22 marzo: lo Scaldagambe ne rappresenta l’anteprima invernale. Entrambe le manifestazioni portano il marchio di ASD Carvico Skyrunning. Il programma prevede una gara competitiva di 16,5 chilometri con 700 metri di dislivello positivo e - in parallelo - una prova non competitiva con doppia opzione di distanza (10 o 16,5 chilometri), selezionabile anche in itinere.