Canto d'inverno: Scaldagambe Winter Trail, conto alla rovescia
È tutto pronto a Carvico per il classico appuntamento invernale sui sentieri del Monte Cantodi Stefano Gatti
© Cinzia Corona/Clauio Bravi
Tutti i trailrunners "a trazione integrale" a lezione... di Canto domenica 1° febbraio: si corre a Carvico (in provincia di Bergamo) lo Scaldagambe Winter Trail, appuntamento invernale di trailrunning con partenza dal centro del paese e percorso disegnato su strade, sentieri e mulattiere del Monte Canto. Il tracciato si sviluppa sul promontorio che domina l’Isola bergamasca, palestra outdoor frequentata da runners orobici, lecchesi e brianzoli, caratterizzata da itinerari permanenti e segnaletica fissa. Il Monte Canto è noto per ospitare in primavera la Sky del Canto, quest'anno in programma domenica 22 marzo: lo Scaldagambe ne rappresenta l’anteprima invernale. Entrambe le manifestazioni portano il marchio di ASD Carvico Skyrunning. Il programma prevede una gara competitiva di 16,5 chilometri con 700 metri di dislivello positivo e - in parallelo - una prova non competitiva con doppia opzione di distanza (10 o 16,5 chilometri), selezionabile anche in itinere.
© Cinzia Corona/Clauio Bravi
Alla partenza della gara competitiva sono attesi anche Paolo Poli e Monica Vagni (vincitori della scorsa edizione), entrambi portacolori di ASD Pegarun Pegacross. Tra gli iscritti figurano Stefano Rota e Oscar Invernizzi (ASD Pegarun Pegacross), Alessandro Ganino (Evolution Sport Team), Thomas Capponi (Elle-Erre), Beatrice Ferrari (ASD La Recastello) e Chiara Vitale (Skyrunning Adventure).
Il tracciato di gara presenta un fondo nel complesso poco impegnativo dal punto di vista tecnico, con prevalenza di strada battuta e jeeppabile, tratti su asfalto e sezioni di single track. In caso di pioggia o temperature rigide, la presenza di fango o ghiaccio potrà però rendere alcuni passaggi scivolosi. La manifestazione conferma la sua impostazione plastic free, con bicchierino personale obbligatorio per tutti i partecipanti. Nella prova non competitiva il bicchierino è previsto come gadget, mentre per la prova competitiva il gadget è rappresentato da una sciarpa tecnica. Al termine delle gare è confermato il tradizionale “terzo tempo” all’oratorio di Carvico a base di crespelle, birra e panettone.
© Cinzia Corona/Clauio Bravi
Il programma prevede le operazioni di ritiro pettorale presso l’oratorio di Carvico sabato 31 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e domenica 1° febbraio dalle ore 7.00 alle ore 8.45. La partenza della gara competitiva è fissata alle ore 9.00, la prova non competitiva prenderà il via a seguire. Presso l’area partenza/arrivo (in via San Martino 55, Carvico) saranno disponibili ristoro finale, deposito borse, spogliatoi e docce. La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 12.00.