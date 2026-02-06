Inter, l'ultrà nerazzurro arrestato si pente: "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi"

"Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi". E' quanto ha detto, in sostanza, l'ultrà 19enne della curva interista finito in carcere per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Il giovane, assistito dall'avvocato Mirko Perlino, è stato interrogato dalla gip Giulia Marozzi nell'udienza di convalida dell'arresto con flagranza differita. Ha raccontato che il lancio in campo di quella bomba carta è stata una cosa che non doveva fare, ma non ha pensato alle conseguenze, ossia che il portiere si potesse avvicinare al petardo e rimanere stordito dall'esplosione.