Vibram e UTMB World Series, partnership rinnovata per altri tre anni
Un’alleanza unica che ha profondamente influenzato l’evoluzione del trail running e degli sport outdoordi Stefano Gatti
© Josè Miguel Munoz
Vibram e UTMB World Series annunciano il rinnovo della loro collaborazione per ulteriori tre anni. Questo nuovo traguardo estende la storica collaborazione tra il brand di Albizzate (Varese) leader globale nelle suole in gomma ad alte prestazioni e quello di Chamonix che risale al 2007 e quindi il prossimo anno raggiungerà e festeggerà il traguardo dei suoi primi vent'anni: due decenni di innovazione, competenza tecnica e passione condivisa per l’outdoor.
Negli anni questa partnership di valore ha contribuito a migliorare l’esperienza dei runners, aumentando la sicurezza sui terreni più tecnici e guidando l’evoluzione del trailrunning. Grazie a test sul campo, feedback degli atleti e sviluppo di tecnologie all’avanguardia, Vibram e UTMB hanno infatti via via introdotto soluzioni sempre più sostenibili, pensate per durare più a lungo e ridurre l’impatto ambientale.
© Josè Miguel Munoz
Nell’ambito del suo impegno costante per performance e sostenibilità, Vibram continua a portare nei principali eventi UTMB World Series il suo inconfondibile Innovation Mobile Lab, un vero e proprio laboratorio itinerante unico nel suo genere offre agli atleti e agli appassionati strumenti e consigli per prendersi cura delle proprie calzature, adottando pratiche responsabili che ne prolungano la vita e ne esaltano le prestazioni.
Oggi questa leadership di settore è sottolineata da alcuni dati precisi, uno su tutti: secondo Trailrunning Review, il 46% dei partecipanti alle gare UTMB, CCC e OCC del 2025 ha utilizzato calzature equipaggiate con suole Vibram, confermando il posizionamento del brand varesino come punto di riferimento mondiale in termini di performance, tecnicità e affidabilità.
© Vibram Ufficio Stampa
DICHIARAZIONI
“Vibram continua a sostenere la crescita del trailrunning e punta a rimanere vicina agli atleti di tutto il mondo. Il rinnovo della nostra partnership con l’UTMB World Series è un segnale forte di quasi vent'anni di impegno, contribuendo attivamente all’evoluzione del trail running e degli sport outdoor in generale". (Jérôme Bernard - Head of Global Tester Team Department di Vibram)
“Da molti anni la nostra collaborazione con Vibram è guidata da una visione congiunta di eccellenza e innovazione. Oltre alla performance, condividiamo l’impegno di promuovere pratiche più sostenibili, in particolare prolungando la vita delle calzature. Insieme ci sforziamo di arricchire l’esperienza dei nostri partecipanti offrendo soluzioni innovative che migliorano sia la loro pratica sia il legame con i sentieri. Siamo orgogliosi di continuare questa partnership al servizio dei runners di tutto il mondo”. (Céline Prevost - Sales Director di UTMB Group)
© Vibram Ufficio Stampa
Vibram è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, tempo libero, lavoro, moda, ortopedia e riparazione. Da oltre ottant'anni anni l’ottagono giallo che identifica Vibram in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza e innovazione nell’industria calzaturiera. Con sede internazionale in Italia ad Albizzate (Varese), Vibram produce oltre quaranta milioni di suole all’anno, dedica più di un milione di chilometri ai test, è presente in centoventi Paesi e ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone, in Brasile e in Italia.