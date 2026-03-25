FUSKY Fiemme Ultra Sky, secondo atto: quattro proposte a tutto Trentino

© Gaia Panozzo Photography
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Raddoppio di pettorali per la seconda edizione dell'evento in programma all'inizio del prossimo autunnodi Stefano Gatti
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Le date da segnare in rosso sull’agenda gare sono quelle di sabato 3 e domenica e 4 ottobre. Dopo l’ottimo esordio 2025 di FUSKY Fiemme Ultra Sky sulle montagne del Trentino i “magnifici cinque” del comitato organizzatore di ATPOWER Team sono pronti al rilancio con diverse migliorie che andranno a rendere ancora più spettacolari le quattro distanze della proposta sportivaFUSKY. Ascoltando i feedback raccolti dopo la prima edizione dello scorso autunno i percorsi sono stati ulteriormente migliorati: ora sono ancora più logici, lineari e scenografici.
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Altra bella notizia è quella che riguarda i posti a disposizione: rispetto allo scorso anno i pettorali sono raddoppiati. Nell’ottica di una crescita graduale che punta a garantire un servizio esclusivo ad ogni singolo concorrente la quota massima di atleti ammessi sarà di 1100, secondo la seguente ripartizione: 200 sulla Sky Extreme da 120km, 200 sulla Sky Ultra da 80km, 300 sulla Skymarathon da 55km e 400 sulla Skyrace da 30km. La campagna iscrizioni sta procedendo a vele spiegate. È già stato assegnato quasi il 20% dei pettorali, con un’impennata di presenze straniere: già al 16% con ben sedici nazioni rappresentate, a fronte del 4% di presenze dall'estero nel 2025).
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In considerazione del contenuto tecnico da vero skyrunning dell'evento (che prevede passaggi su diverse vette della Val di Fiemme), tra le iniziative di avvicinamento alla seconda edizione da non perdere Fiemme Mountain Academy: gruppi di corsa ogni due settimane per provare i percorsi gara e un weekend in quota - quello di sabato4 e domenica 5 luglio - con il supporto di tecnici federali.
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Fiemme SkyRace (30km, 1700 metri D+) si snoderà principalmente nei bellissimi boschi sopra l’abitato di Tesero, raggiungendo le due sommità del Gruppo dei Cornacci: Monte Cornon (2189 m) e Dos dei Branchi (2274 m).
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Fiemme Sky Marathon (55 km, 3100 metri D+) transiterà sui vasti pascoli panoramici che caratterizzano le cime di Pizzancae (2162 m), Pelenzana (2210) e Monte Agnello (2358 m). Passando anch’essa per il Monte Cornon e il Dos dei Branchi, si dirigerà poi verso il gruppo del Latemar fino a Cima Valbona (2691 m).
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Fiemme SkyUltra (80km, 5000 metri D+) percorrendo sentieri tecnici e rocciosi regalerà l’emozione di tramonti dolomitici; per intenderci quelli in cui il fenomeno dell’enrosadira tinge i massicci di rosa. In questo caso le vette raggiunte saranno ben nove: alle precedenti si aggiungono Pala di Santa (2448 m), Corno Bianco (2313 m) e Corno Nero (2439 m).
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Fiemme Sky Extreme (120 km, 7600 metri D+) è la prova principe, un “coast to coast” dal Latemar alla Catena del Lagorai. Degni di nota i passaggi a Cimon del To della Trappola (2.401 m). La prova Extreme passerà anche per i laghi alpini di Bombasel e di Lagorai: un vero e proprio paradiso terrestre.
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