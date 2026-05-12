Brooks Supermaratona dell'Etna: conto alla rovescia all'ombra del vulcano

Grande attenzione anche sul fronte partecipazioni: la prova clou da 43 chilometri (per 3000 metri di dislivello positivo) che dà il nome all'intero evento è sold out da oltre un mese e anche la lista d’attesa è ormai chiusa, confermando il forte interesse e la crescente reputazione internazionale dell’evento. Restano però ancora pochi posti disponibili per la sorella minore, la Off Road da quattordici chilometri e mezzo:un giro ad anello da 1200 metri di dislivello positivo/negativo con partenza e arrivo a Piano Provenzana (quota 1800 metri) che ripercorre l’ultimo tratto della SuperMaratona, offrendo un’esperienza più accessibile e ugualmente immersiva nei paesaggi lavici e sui sentieri dell’Etna, con una spettacolare discesa nei canaloni dal punto d'arrivo della prova maggiore fino alla linea d'arrivo.