Brooks Supermaratona dell'Etna: conto alla rovescia all'ombra del vulcano
Ad un mese dal via c'è ancora posto per la prova Off Road da quattordici chilometri e mezzodi Stefano Gatti
© Giulia Vecchio
È tutto pronto per la diciottesima edizione di Brooks SuperMaratona dell’Etna, in programma sabato 13 giugno sul selvaggio versante nord dell'Etna, il vulcano attivo più alto dell'Europa continentale: un evento che ogni anno richiama atleti da tutto il mondo e che si conferma tra le manifestazioni di maggio rilievo del panorama endurance. L’edizione 2026 si distingue per una forte vocazione internazionale: le nazioni rappresentate sono infatti diciassette. Dopo l’Italia, il secondo Paese per più presente è la Francia con quattordici runners, seguita da Germania con otto atleti e dall'Ungheria, a testimonianza del crescente potere di attrazione dell'evento oltre i confini nazionali.
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Sul piano... anagrafico, la SuperMaratona conferma la sua natura profondamente inclusiva: l’atleta più giovane della starting list ha ventiquattro anni, il più anziano ne ha ottantacinque, a dimostrazione di come la passione per la corsa possa attraversare generazioni molto distanti tra loro. Un momento speciale caratterizzerà inoltre la giornata del 13 giugno: saranno tre i compleanni festeggiati proprio nel raceday etneo.
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Grande attenzione anche sul fronte partecipazioni: la prova clou da 43 chilometri (per 3000 metri di dislivello positivo) che dà il nome all'intero evento è sold out da oltre un mese e anche la lista d’attesa è ormai chiusa, confermando il forte interesse e la crescente reputazione internazionale dell’evento. Restano però ancora pochi posti disponibili per la sorella minore, la Off Road da quattordici chilometri e mezzo:un giro ad anello da 1200 metri di dislivello positivo/negativo con partenza e arrivo a Piano Provenzana (quota 1800 metri) che ripercorre l’ultimo tratto della SuperMaratona, offrendo un’esperienza più accessibile e ugualmente immersiva nei paesaggi lavici e sui sentieri dell’Etna, con una spettacolare discesa nei canaloni dal punto d'arrivo della prova maggiore fino alla linea d'arrivo.
Brooks SuperMaratona dell’Etna si prepara a vivere un’altra edizione da record tra emozione, fatica e paesaggi che non hanno eguali al mondo. Tutte le informazioni su programma, logistica e per le iscrizioni alla Off Road sulla pagina ufficiale dell'evento: https://www.etnatrail.it
© Ciccio Piazza